Від початку 2022 року місто надало матеріальну підтримку понад 22 000 мешканців, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані через збройну агресію рф. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).
28 жовтня 2025, 14:16
У Кличка назвали, скільки виплатили допомоги постраждалим власникам житла
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Скільки виплатили допомоги
- По 10 000 грн одноразової матеріальної допомоги отримали 20 490 осіб.
- По 40 000 грн — на тимчасове відселення через руйнування житла — 1 009 осіб.
- 20 000 грн щомісяця — для 584 мешканців, які не можуть проживати у своїх оселях.
Загалом у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам» виплачено понад 260 млн грн.
Як подати заяву
Подати заяву на отримання допомоги можна:
- через ЦНАПи — для компенсації 20 000 грн;
- до районних держадміністрацій — для виплат 10 000 та 40 000 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі