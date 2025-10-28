McDonald’s запустив сервіс замовлень через мобільний застосунок

В українських McDonaldʼs 28 жовтня 2025-го розпочали тестувати новий сервіс, який дозволяє замовити страву через застосунок і забрати її в ресторані по готовності. Сервіс «Мобільне замовлення» доступний в чотирьох ресторанах Києві, повідомили в пресслужбі мережі.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Клієнти можуть обрати ресторан, додати в кошик страви з меню, оплатити замовлення через застосунок і визначити спосіб отримання — «МакДрайв», зона видачі або обслуговування за столиком.

На період тестування сервіс доступний у чотирьох ресторанах McDonaldʼs Києва — на вул. Є. Сверстюка, Софійській, Гришка та просп. Правди.

Після тестового періоду компанія планує національний запуск сервісу.

«Мобільне замовлення» вже працює у багатьох країнах, зокрема США, Канаді, Німеччині, Великій Британії.