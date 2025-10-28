Multi від Мінфін
28 жовтня 2025, 11:36

NovaPay розпочав випуск кредитних карток Visa

NovaPay почав випускати платіжні карткиVisa — світового лідера у сфері цифрових платежів. Картка Visa від NovaPay вже доступна як кредитна — для зручних щоденних витрат з кредитних коштів із довгим пільговим періодом — до 62 днів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

NovaPay почав випускати платіжні картки Visa — світового лідера у сфері цифрових платежів.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Це значить, що протягом грейс-періоду можна повернути кредитні кошти з процентною ставкою 0,00001% річних, він поширюється на оплати товарів і послуг у магазинах, в інтернеті, оплату посилок із післяплатою у додатку NovaPay, а також на оплату мобільного зв’язку, комуналки, інтернету, ТБ, страхування, освіти, податків і благодійність через застосунок NovaPay.

Оформити картку в застосунку NovaPay можна буквально в кілька кліків. Також до своєї відкритої кредитної лінії можна замовити фізичну картку Visa та отримати її у найближчому відділенні чи поштоматі Нової пошти.

Нагадаємо

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки. Також компанія першою серед небанків презентувала мобільний застосунок у грудні 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
