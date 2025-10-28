Курс валют у вівторок: долар в банках додав копійку

У вівторок, 28 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці втратив 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 3 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,82−42,30 грн. Євро купують за 48,65 грн, а продають за 49,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,13−42,20, євро — 49,25−49,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,08−42,11 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,06−49,07 грн/євро.

