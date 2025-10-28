Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для обчислення пенсій

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Середній розмір заробітної плати

«27 жовтня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ враховується для обчислення пенсії, за вересень 2025 року. Він становить 21 190 гривень 31 копійка», — йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, у січні цього року показник середньої заробітної плати для обчислення пенсій дорівнював 18 660,32 грн.