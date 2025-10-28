Укрпошта презентувала нову поштову марку — «Мова»

Укрпошта до Дня української писемності та мови, який відзначається щорічно 27 жовтня, анонсувала поштову марку «Мова». Про це йдеться у повідомленні компанії.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що зображено на марці

На марці — образи жінки у вінку, білого птаха й півня, калини, соняшників і козака Мамая в човні. Ескіз створив Миколай Кочубей, український художник-графік, чиї витвори зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка.

Тираж марки складає 180 тис. екземплярів.

Передзамовити можна на спеціалізованому сайті, а з 30 жовтня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

Пропонований поштовий набір включає: аркуш «Мова», конверт «Перший день» та картку. Кількість марок у аркуші — 4, номінал кожної поштової марки — M.

Ціна становить 190 грн.