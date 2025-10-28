Укрпошта до Дня української писемності та мови, який відзначається щорічно 27 жовтня, анонсувала поштову марку «Мова». Про це йдеться у повідомленні компанії.
28 жовтня 2025, 9:00
Укрпошта презентувала нову поштову марку — «Мова»
Що зображено на марці
На марці — образи жінки у вінку, білого птаха й півня, калини, соняшників і козака Мамая в човні. Ескіз створив Миколай Кочубей, український художник-графік, чиї витвори зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка.
Тираж марки складає 180 тис. екземплярів.
Передзамовити можна на спеціалізованому сайті, а з 30 жовтня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.
Пропонований поштовий набір включає: аркуш «Мова», конверт «Перший день» та картку. Кількість марок у аркуші — 4, номінал кожної поштової марки — M.
Ціна становить 190 грн.
