Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 137 850 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 жовтня 2025, 8:00
Втрати ворога за 27 жовтня: 1060 російських окупантів, 6 танків та 108 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 137 850 (+1 060) осіб
- танків — 11 299 (+6) од.
- бойових броньованих машин — 23 508 (+28) од.
- артилерійських систем — 34 044 (+8) од.
- РСЗВ — 1 529 (+2) од.
- засоби ППО — 1 230 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 75 054 (+108) од.
- крилаті ракет — 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерн — 65 786 (+131) од.
- спеціальна техніка — 3 984 (+3) од.
Джерело: Мінфін
