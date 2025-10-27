Курс євро зріс у понеділок, 27 жовтня, на міжбанківських торгах на 10 копійок. Курс долара зріс на 2 копійки. Про це свідчать дані «Мінфіну».
27 жовтня 2025, 17:27
Євро подорожчало у понеділок на міжбанку
|
Відкриття 27 жовтня
|
Закриття 27 жовтня
|
Зміни
|
42,06/42,09
|
42,08/42,11
|
2/2
|
48,89/48,91
|
48,99/49,00
|
10/9
Середній курс у банках: 41,10−41,60 грн/долар, 48,02−48,63 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,28−41,35, євро — 48,10−48,30 грн.
Джерело: Мінфін
