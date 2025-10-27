Національний банк України встановив на 28 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,0704 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.
27 жовтня 2025, 16:33
НБУ знизив курс гривні на 7 копійок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Офіційні курси
Офіційний курс долара встановлено на такому рівні: 42,0704 гривень за 1 долар (+0,07 грн).
Офіційний курс євро становить 48,9742 гривень за 1 євро (+0,21 грн).
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі