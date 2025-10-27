Менш як 1 копійку з гривні боргу стягують виконавці в Україні — Опендатабот

У першому півріччі 2025 року в Україні реально стягнули менш як 1 копійку з кожної гривні боргу. На фоні різкого зростання масиву складних до виконання справ ефективність примусового стягнення опустилася до мінімумів, повідомляє Опендатабот.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За шість місяців виконавцям передали 5 318 969 проваджень, з них 1,75 млн нових, а ще близько 3,7 млн мігрували з попередніх періодів.

Водночас фактично борги стягнуто лише у 1,1 млн випадків на 15,11 млрд грн, тоді як завершено 1,5 млн проваджень на 395,11 млрд грн — отже виконано приблизно кожне п'яте.

«Завершення виконавчого провадження не означає, що воно виконано повною мірою. Фактичний показник успіху значно нижчий», — коментує приватний виконавець Андрій Авторгов.

Історично в середньому виконувалося кожне третє провадження, винятком став перший рік повномасштабного вторгнення, коли показник впав до кожного п'ятого за рік. У 2025-му результат знову близький до цього мінімуму.

Показник реального стягнення знизився до менш ніж 1 коп. з 1 грн боргу. До війни вдавалося отримувати близько 2,6 коп. з гривні, у 2022 році — 1,6 коп., у 2023-му цей показник становив 3 коп. з гривні.

Більшість проваджень про стягнення боргів цьогоріч ведуть державні виконавці — 983 тис. справ, або 88%, приватні — 130 тис., або 12%. Водночас на приватних виконавців припадає 41% стягнутих коштів — 6,12 млрд грн, на державних — 51% або 8,99 млрд грн.

Ключовий фактор просідання — надходження на виконання великого масиву боргів РФ за завдані війною збитки.

«Мало просто отримати на руки рішення про стягнення коштів з РФ — потрібен також і механізм, який допоможе ці гроші отримати. Наразі реально стягнути відшкодування майже неможливо», — пояснює Авторгов.

Через включення цих рішень торішній показник стягнення впав до «рекордних» 1,15 коп. з 1 грн боргу — сума вимог різко зросла з типових близько 400 млрд грн на рік до 1,68 трлн грн і тягнеться у наступні періоди.

Поряд з цим, керівник юридичного департаменту «Опендатаботу» Денис Попов наголошує, що сьогоднішня статистика не відображає реальної ситуації, а подібні справи мають вестися окремо від загальної статистики стягнень.