Сервіси для експортерів в частині валютних операцій: як Банк Львів підтримує український бізнес

Вихід на зовнішні ринки — це завжди виклик. Для підприємців він починається не лише з пошуку партнерів чи логістики, а й з якісного валютного обслуговування. Адже від того, наскільки коректно оформлені документи, залежить не тільки швидкість валютної операції, а і фінансовий результат.

Банк Львів дає можливість експортерам зростати навчаючись. Уже третій рік поспіль його експерти беруть участь як лектори у Школі Експортера на запрошення Львівської ОВА та Торгово-промислової палати Львівщини. Лише цьогоріч понад 40 підприємців отримали знання, які допоможуть їм виходити на нові ринки та будувати стійкі партнерства за кордоном.

Валютне обслуговування: що варто знати бізнесу

Експортери та імпортери працюють у складних умовах: постійні зміни законодавства, валютні обмеження, необхідність дотримання граничних строків розрахунків, ризики нарахування пені.

До прикладу: на сьогодні граничний термін розрахунків за операціями з експорту та імпорту становить 180 днів і застосовується до операцій, здійснених з 05.04.2022р. Проте, за операціями з експорту певних товарів агровиробництва, здійсненими з 12.07.2024р., такі строки становлять 120 календарних днів. Порушення резидентами граничного строку розрахунків тягне нарахування пені в розмірі 0,3% від суми неодержаних грошових коштів (чи вартості недопоставленого товару) за кожен день прострочення.

Експортерам важливо також розуміти особливості, за яких починається та завершується відлік граничних строків розрахунків. Банк розпочинає відлік граничних строків розрахунків з дати:

оформлення митної декларації типу ЕК-10 «Експорт», ЕК-11 «Реекспорт»

підписання акту, що засвідчує надання нерезиденту послуги.

Банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків:

якщо сума незавершених розрахунків за операцією з експорту товарів не перевищує незначної суми (400 тис. грн еквівалент);

після зарахування на поточний рахунок резидента коштів в іноземній валюті із-за кордону від нерезидента;

за наявності повідомлення інших банків про зарахування валюти;

при поверненні товару з оформленням митної декларації типу ІМ-41 «Реімпорт»;

за наявності повідомлення з ДПС про відсутність порушень.

У таких умовах бізнесу потрібен фінансовий партнер, який пояснить правила і допоможе уникнути ризиків.

Досвід Банку Львів

Банк Львів супроводжує клієнтів на всіх етапах валютних операцій: від перевірки контрактів і реквізитів до завершення валютного нагляду. Це дозволяє компаніям зосередитися на розвитку та розширення бізнесу.

«Експорт — це не лише про цифри, а й про зв’язки, адаптацію та довіру. Ми допомагаємо підприємцям орієнтуватися у валютних обмеженнях, контролювати строки й ухвалювати правильні рішення. Це дає їм впевненість у роботі на міжнародних ринках і стимулює економіку країни», — наголошує Оксана Заблоцька, керівниця управління валютного бізнесу Банку Львів.

Бізнес, що рухається вперед

Попри війну, український експорт тримає позиції: у 2024 році країна вивезла понад 129,2 млн тонн продукції — майже на 29 млн тонн більше, ніж у 2023. Це результат стійкості бізнесу й підтримки банків, які беруть на себе роль провідників у світі міжнародної торгівлі.

Банк Львів активно розвиває сервіси для експортерів та імпортерів. Серед них — валютне обслуговування, фінансування міжнародних проєктів, а також навчальні програми на базі Школи Експортера, де підприємці отримують практичні знання та розбирають реальні кейси.

З Банком Львів бізнес має впевненість, що кожна валютна операція буде під контролем, а кожен контракт — кроком до зростання.

🔗 Детальніше про сервіси Банку Львів для експортерів та імпортерів на офіційному сайті: https://banklviv.ua/for-business/currency-transactions

Бути вільним — це тримати вигідний курс.