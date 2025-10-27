Майже третина самотніх людей покоління зумерів ходять на побачення лише заради безкоштовної їжі — опитування

Для представників покоління зумерів романтика може мати свою ціну — і бюджет. Про це йдеться в опитуванні Intuit, проведеним у вересні серед 1500 дорослих американців, пише New York Post.

Майже кожен третій самотній (31%), народжений між 1997 і 2012 роками, зізнається, що ходив на побачення лише заради безкоштовної вечері.

Дослідження показало, що гроші дедалі більше формують стосунки, від бюджетів на побачення до вирішення того, хто оплачує рахунки.

Загалом, 51% американців заявили, що рідше зустрічаються з партнерами через економічні проблеми, причому покоління зумерів постраждало найбільше — 58%.

Проте багато хто переосмислює поняття «гарне» побачення, спираючись на доступність та креативність.

«Для покоління зумерів фінансові звички та амбіції стають частиною нової мови кохання», — сказала Ешлі Евальд, студентка факультету державної політики Технологічного інституту Джорджії, якій за двадцять.

«Гроші та фінансова безпека стали головними рушійними силами у стосунках, оскільки вони уособлюють стабільність».

Згідно з опитуванням Deloitte, опублікованим раніше цього року, майже половина представників покоління зумерів та міленіалів кажуть, що не почуваються фінансово захищеними.

Евальд сказав, що інфляція та тиск на вартість життя зробили креативні та бюджетні побачення більш поширеними, від домашніх вечер до спільних підробітків.

За даними Intuit, майже половина американців кажуть, що оптимальний бюджет для першого побачення становить від 50 до 100 доларів.

Для 22-річної медіафахівчині з Джексонвілля, штат Флорида, Кеті Файтс, ця тенденція звучить правдоподібно.

«Дівчина повинна їсти, але я б не пішла з ким завгодно заради безкоштовної їжі», — сказала Файтс Fox News Digital. «Ризик зазвичай переважує винагороду».

Вона сказала, що не проти розділити витрати або навіть оплатити раунд напоїв, але очікує зусиль у відповідь.

«Якщо ви не можете дозволити собі випивку за 15 доларів, не запрошуйте когось на побачення», — сказала вона. «Я хочу зустрічатися з кимось амбітним, хто знає, чого хоче. Це не означає, що вони повинні заробляти багато грошей, але вони повинні мати напрямок».

Як і багато хто з її покоління, Файтс сказала, що надає перевагу невимушеним та доступним побаченням — кавуванні, прогулянкам пляжем чи напоям, замість дорогої вечері.

Джейсон Лі, засновник додатку для знайомств LoveTrack, який пропонує ідеї для побачень, теми для початку розмов та нагадування про дні народження та річниці, сказав, що представники покоління зумерів більш економні та креативні, коли справа доходить до побачень. Деякі з найпопулярніших ідей для побачень у додатку є безкоштовними або недорогими, як-от пошук скарбів, пікніки та вечори кіно вдома, сказав він.

Ліцензована терапевтка Еллісон Гілбо, яка консультує клієнтів покоління зумерів у Нью-Йорку, сказала, що розподіл рахунків, спільне використання Uber та купівля власних напоїв також стали стандартом.

«Я навіть не думаю, що вони помічають, чи їхнє побачення дешеве, так, як це точно помітили б я та мої однолітки», — сказала 44-річна жінка.

Однак, за даними Intuit, гроші часто стають «третім колесом». Третина американців розірвали стосунки через фінанси, а 44% представників покоління зумерів кажуть, що вони б зустрічалися лише з тим, хто заробляє більше за них.

Опитування Hily показало, що понад половина — 57% жінок і 63% чоловіків — перестали б зустрічатися з кимось, хто не вміє відповідально керувати грошима, а близько третини жінок і 37% чоловіків навіть вважають ощадливість привабливою.

Для багатьох молодих пар фінансова незалежність стала найвищою формою безпеки. Як виявила компанія Intuit, більше половини ведуть окремі рахунки, віддаючи перевагу автономії над спільним контролем, і вони не ходять навколо «розмов про гроші».