Майже третина самотніх людей покоління зумерів ходять на побачення лише заради безкоштовної їжі — опитування

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 жовтня 2025, 13:10

Майже третина самотніх людей покоління зумерів ходять на побачення лише заради безкоштовної їжі — опитування

Для представників покоління зумерів романтика може мати свою ціну — і бюджет. Про це йдеться в опитуванні Intuit, проведеним у вересні серед 1500 дорослих американців, пише New York Post.

Для представників покоління зумерів романтика може мати свою ціну — і бюджет.
Фото: nypost.com

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Майже кожен третій самотній (31%), народжений між 1997 і 2012 роками, зізнається, що ходив на побачення лише заради безкоштовної вечері.

Дослідження показало, що гроші дедалі більше формують стосунки, від бюджетів на побачення до вирішення того, хто оплачує рахунки.

Загалом, 51% американців заявили, що рідше зустрічаються з партнерами через економічні проблеми, причому покоління зумерів постраждало найбільше — 58%.

Проте багато хто переосмислює поняття «гарне» побачення, спираючись на доступність та креативність.

«Для покоління зумерів фінансові звички та амбіції стають частиною нової мови кохання», — сказала Ешлі Евальд, студентка факультету державної політики Технологічного інституту Джорджії, якій за двадцять.

«Гроші та фінансова безпека стали головними рушійними силами у стосунках, оскільки вони уособлюють стабільність».

Згідно з опитуванням Deloitte, опублікованим раніше цього року, майже половина представників покоління зумерів та міленіалів кажуть, що не почуваються фінансово захищеними.

Евальд сказав, що інфляція та тиск на вартість життя зробили креативні та бюджетні побачення більш поширеними, від домашніх вечер до спільних підробітків.

За даними Intuit, майже половина американців кажуть, що оптимальний бюджет для першого побачення становить від 50 до 100 доларів.

Для 22-річної медіафахівчині з Джексонвілля, штат Флорида, Кеті Файтс, ця тенденція звучить правдоподібно.

«Дівчина повинна їсти, але я б не пішла з ким завгодно заради безкоштовної їжі», — сказала Файтс Fox News Digital. «Ризик зазвичай переважує винагороду».

Вона сказала, що не проти розділити витрати або навіть оплатити раунд напоїв, але очікує зусиль у відповідь.

«Якщо ви не можете дозволити собі випивку за 15 доларів, не запрошуйте когось на побачення», — сказала вона. «Я хочу зустрічатися з кимось амбітним, хто знає, чого хоче. Це не означає, що вони повинні заробляти багато грошей, але вони повинні мати напрямок».

Як і багато хто з її покоління, Файтс сказала, що надає перевагу невимушеним та доступним побаченням — кавуванні, прогулянкам пляжем чи напоям, замість дорогої вечері.

Джейсон Лі, засновник додатку для знайомств LoveTrack, який пропонує ідеї для побачень, теми для початку розмов та нагадування про дні народження та річниці, сказав, що представники покоління зумерів більш економні та креативні, коли справа доходить до побачень. Деякі з найпопулярніших ідей для побачень у додатку є безкоштовними або недорогими, як-от пошук скарбів, пікніки та вечори кіно вдома, сказав він.

Ліцензована терапевтка Еллісон Гілбо, яка консультує клієнтів покоління зумерів у Нью-Йорку, сказала, що розподіл рахунків, спільне використання Uber та купівля власних напоїв також стали стандартом.

«Я навіть не думаю, що вони помічають, чи їхнє побачення дешеве, так, як це точно помітили б я та мої однолітки», — сказала 44-річна жінка.

Однак, за даними Intuit, гроші часто стають «третім колесом». Третина американців розірвали стосунки через фінанси, а 44% представників покоління зумерів кажуть, що вони б зустрічалися лише з тим, хто заробляє більше за них.

Опитування Hily показало, що понад половина — 57% жінок і 63% чоловіків — перестали б зустрічатися з кимось, хто не вміє відповідально керувати грошима, а близько третини жінок і 37% чоловіків навіть вважають ощадливість привабливою.

Для багатьох молодих пар фінансова незалежність стала найвищою формою безпеки. Як виявила компанія Intuit, більше половини ведуть окремі рахунки, віддаючи перевагу автономії над спільним контролем, і вони не ходять навколо «розмов про гроші».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Tido oss, Остап Тарасович Бульба и 26 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами