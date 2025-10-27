Курс валют у понеділок: долар в банках підскочив на 15 копійок, євро на 19 копійок

У понеділок, 27 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці додав 15 копійок, а у продажу 5 копійок. Євро подорожчало на 18 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 4 копійки, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,20 грн. Євро купують за 48,60 грн, а продають за 49,27 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,06−42,20, євро — 49,10−49,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,06−42,09 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,89−48,91 грн/євро.

