Через складну ситуацію в енергосистемі в кількох регіонах України вимушено запроваджені погодинні відключення. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».
27 жовтня 2025, 10:28
В Україні запроваджені погодинні відключення електроенергії — «Укренерго»
Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів — у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги.
Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується.
Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. ГОП в окремих регіонах будуть діяти з 07:00 до 19:00.
