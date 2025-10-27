В Україні запроваджені погодинні відключення електроенергії — «Укренерго»

Через складну ситуацію в енергосистемі в кількох регіонах України вимушено запроваджені погодинні відключення. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

Деталі

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів — у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги.

Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується.

Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. ГОП в окремих регіонах будуть діяти з 07:00 до 19:00.