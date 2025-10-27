5 ознак, що вашому бізнесу вже потрібна CRM: уроки з кейсу mono та NetHunt

Успіх у бізнесі часто приносить не лише прибуток, а й нові потреби. В кейсі mono до певного моменту вистачало пам’яті менеджера та звичайної Google Таблиці. Але компанія росте, команда розширюється, з’являються нові продукти, а відповідно з тим і запит на нові підходи.

У який момент звичні інструменти вже не підтримують розвиток, а стримують його? Як зрозуміти, що бізнесу критично потрібна системна інфраструктура для управління B2B-продажами?

Ми підготували чек-лист із 5 ключових ознак, які сигналізують про необхідність впровадження CRM-системи. Розбираємо кожну з них на реальному кейсі роботи mono та NetHunt CRM з B2B-продажами.

Ваша команда продажів зросла і продажі починають губитись

Проблема: Поки у відділі працює один-два менеджери, вони легко можуть синхронізуватися між собою. Та щойно їх стає троє чи більше, починаються проблеми: дублювання роботи, коли одному й тому ж клієнту дзвонять різні люди; втрата важливих деталей перемовин, бо вони залишились у когось в нотатках; відсутність єдиного стандарту ведення клієнтської бази.

Як це було в mono: Портфель B2B-продуктів компанії швидко зростав. Разом із ним збільшувалася і кількість команд та менеджерів. Стало очевидно, що для ефективної комунікації потрібна єдина система. Таблиці є нормальним рішенням на старті, але зі збільшенням кількості клієнтів клієнтів перехід до CRM стає обов’язковим.

«Google Sheets — це не CRM. Якщо у вас два і більше продавців, інформація просто губиться. Робота в B2B в продажах — це про правильні і вчасні комунікації з клієнтами, а з таблицями це неможливо. Але якщо ви тільки стартуєте — це цілком окей. Як тільки починають з’являтись клієнти, перехід від Google Sheets до CRM — обов’язковий крок.» — Едуард Бондаренко, Керівник B2B продажів у mono

Рішення в NetHunt CRM: У CRM mono об'єднали всю клієнтську базу, де фіксуються абсолютно всі взаємодії з клієнтом: дзвінки, листи, зустрічі, коментарі менеджерів тощо. Будь-який менеджер може відкрити картку клієнта і миттєво побачити повну історію співпраці. Це виключає втрату інформації та дозволяє легко сегментувати базу, призначаючи відповідальних за певні ніші чи продукти.

У вас з’явились різні продукти або напрямки, які потребують одного простору

Проблема: Бізнес, що пропонує кілька різних продуктів чи послуг, стикається з проблемою ведення B2B-продажів одразу у декількох площинах. У них різна тривалість циклу угоди, різні етапи, різні дані, які потрібно збирати. Вести все це в одній універсальній таблиці стає неможливо — процеси плутаються, а аналізувати ефективність кожного напряму вкрай складно.

Як це було в mono: Кожен B2B-продукт компанії має свою специфіку та логіку продажів. Наприклад, процес продажу «Зарплатного проєкту» та «Еквайрингу» відрізняються. Потрібен був високий рівень гнучкості CRM-системи, щоб в межах одного простору правляти такими різними процесами.

Рішення в NetHunt CRM: Ключовою перевагою системи стала саме гнучкість. Команда mono змогла створити унікальні та повністю незалежні воронки B2B-продажів під кожен продукт. Кожна воронка має власну логіку, свої етапи, унікальні поля в картці клієнта та свій рівень деталізації. Це дозволило адаптувати систему під складні бізнес-процеси кожної команди, а не навпаки.

Дані про клієнтів розкидані скрізь і єдиної картини немає

Проблема: Інформація про одного й того ж клієнта зберігається в різних місцях: у таблиці відділу продажів, у сервісі email-розсилок, у листуванні служби підтримки, в месенджерах. В результаті ніхто не бачить повної картини. Як наслідок — складно робити ефективні крос-продажі в B2B, адже не зрозуміло, що клієнт вже використовує і що йому можна запропонувати.

Як це було в mono: Спочатку кожен проєкт вів клієнтів окремо. Це ускладнювало системні крос-продажі в B2B та створювало ризик неузгоджених комунікацій з одним і тим самим клієнтом від різних менеджерів.

Рішення в NetHunt CRM: Об'єднана клієнтська база дозволила бачити повний портрет клієнта. Менеджер в одній картці бачить, які продукти компанії вже підключені, хто з колег з нею працює і де є потенціал для розширення співпраці.

«CRM дозволяє бачити повну картину: скільки продуктів у клієнта, хто з менеджерів працює, де є прогалини. Це дає змогу масштабуватися.» — Едуард Бондаренко, Керівник B2B продажів у mono

Менеджери витрачають багато часу на ручну рутину

Проблема: Співробітники відділу продажів замість того, щоб продавати, значну частину дня витрачають на операційну роботу: вручну оновлюють статуси в таблицях, копіюють дані, ставлять собі нагадування, розраховують показники в калькуляторі. Цей час — це втрачені гроші для бізнесу.

Як це було в mono: Команді доводилося вручну розраховувати загальний оборот клієнта, якщо він працював через кілька юридичних осіб, або вручну ставити собі завдання нагадати клієнту про щось важливе.

Рішення в NetHunt CRM: Автоматизація рутинних процесів звільнила час менеджерів. Ось кілька прикладів, реалізованих у mono:

Автоматичний розрахунок: Формули всередині картки клієнта автоматично підсумовують фінансові показники по всіх пов'язаних юрособах.

Формули всередині картки клієнта автоматично підсумовують фінансові показники по всіх пов'язаних юрособах. Автоматичні завдання: Система сама створює завдання для менеджера. Наприклад, якщо клієнт активував рахунок, але N днів не проводить операцій, менеджер отримує автоматичне завдання зв'язатися з ним.

Досвід mono доводить, що CRM-система — це інвестиція, а не витрата. Вона приносить керованість, прозорість і нові можливості для зростання бізнесу. Якщо ви впізнали свій бізнес хоча б у кількох з перелічених пунктів, можливо, настав час задуматися про системний підхід до роботи з клієнтами.