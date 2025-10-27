Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
27 жовтня 2025, 10:00

5 ознак, що вашому бізнесу вже потрібна CRM: уроки з кейсу mono та NetHunt

Успіх у бізнесі часто приносить не лише прибуток, а й нові потреби. В кейсі mono до певного моменту вистачало пам’яті менеджера та звичайної Google Таблиці. Але компанія росте, команда розширюється, з’являються нові продукти, а відповідно з тим і запит на нові підходи.

У який момент звичні інструменти вже не підтримують розвиток, а стримують його? Як зрозуміти, що бізнесу критично потрібна системна інфраструктура для управління B2B-продажами?

Ми підготували чек-лист із 5 ключових ознак, які сигналізують про необхідність впровадження CRM-системи. Розбираємо кожну з них на реальному кейсі роботи mono та NetHunt CRM з B2B-продажами.

Ваша команда продажів зросла і продажі починають губитись

Проблема: Поки у відділі працює один-два менеджери, вони легко можуть синхронізуватися між собою. Та щойно їх стає троє чи більше, починаються проблеми: дублювання роботи, коли одному й тому ж клієнту дзвонять різні люди; втрата важливих деталей перемовин, бо вони залишились у когось в нотатках; відсутність єдиного стандарту ведення клієнтської бази.

Як це було в mono: Портфель B2B-продуктів компанії швидко зростав. Разом із ним збільшувалася і кількість команд та менеджерів. Стало очевидно, що для ефективної комунікації потрібна єдина система. Таблиці є нормальним рішенням на старті, але зі збільшенням кількості клієнтів клієнтів перехід до CRM стає обов’язковим.

«Google Sheets — це не CRM. Якщо у вас два і більше продавців, інформація просто губиться. Робота в B2B в продажах — це про правильні і вчасні комунікації з клієнтами, а з таблицями це неможливо. Але якщо ви тільки стартуєте — це цілком окей. Як тільки починають з’являтись клієнти, перехід від Google Sheets до CRM — обов’язковий крок.» — Едуард Бондаренко, Керівник B2B продажів у mono

Рішення в NetHunt CRM: У CRM mono об'єднали всю клієнтську базу, де фіксуються абсолютно всі взаємодії з клієнтом: дзвінки, листи, зустрічі, коментарі менеджерів тощо. Будь-який менеджер може відкрити картку клієнта і миттєво побачити повну історію співпраці. Це виключає втрату інформації та дозволяє легко сегментувати базу, призначаючи відповідальних за певні ніші чи продукти.

У вас з’явились різні продукти або напрямки, які потребують одного простору

Проблема: Бізнес, що пропонує кілька різних продуктів чи послуг, стикається з проблемою ведення B2B-продажів одразу у декількох площинах. У них різна тривалість циклу угоди, різні етапи, різні дані, які потрібно збирати. Вести все це в одній універсальній таблиці стає неможливо — процеси плутаються, а аналізувати ефективність кожного напряму вкрай складно.

Як це було в mono: Кожен B2B-продукт компанії має свою специфіку та логіку продажів. Наприклад, процес продажу «Зарплатного проєкту» та «Еквайрингу» відрізняються. Потрібен був високий рівень гнучкості CRM-системи, щоб в межах одного простору правляти такими різними процесами.

Рішення в NetHunt CRM: Ключовою перевагою системи стала саме гнучкість. Команда mono змогла створити унікальні та повністю незалежні воронки B2B-продажів під кожен продукт. Кожна воронка має власну логіку, свої етапи, унікальні поля в картці клієнта та свій рівень деталізації. Це дозволило адаптувати систему під складні бізнес-процеси кожної команди, а не навпаки.

Дані про клієнтів розкидані скрізь і єдиної картини немає

Проблема: Інформація про одного й того ж клієнта зберігається в різних місцях: у таблиці відділу продажів, у сервісі email-розсилок, у листуванні служби підтримки, в месенджерах. В результаті ніхто не бачить повної картини. Як наслідок — складно робити ефективні крос-продажі в B2B, адже не зрозуміло, що клієнт вже використовує і що йому можна запропонувати.

Як це було в mono: Спочатку кожен проєкт вів клієнтів окремо. Це ускладнювало системні крос-продажі в B2B та створювало ризик неузгоджених комунікацій з одним і тим самим клієнтом від різних менеджерів.

Рішення в NetHunt CRM: Об'єднана клієнтська база дозволила бачити повний портрет клієнта. Менеджер в одній картці бачить, які продукти компанії вже підключені, хто з колег з нею працює і де є потенціал для розширення співпраці.

«CRM дозволяє бачити повну картину: скільки продуктів у клієнта, хто з менеджерів працює, де є прогалини. Це дає змогу масштабуватися.» — Едуард Бондаренко, Керівник B2B продажів у mono

Менеджери витрачають багато часу на ручну рутину

Проблема: Співробітники відділу продажів замість того, щоб продавати, значну частину дня витрачають на операційну роботу: вручну оновлюють статуси в таблицях, копіюють дані, ставлять собі нагадування, розраховують показники в калькуляторі. Цей час — це втрачені гроші для бізнесу.

Як це було в mono: Команді доводилося вручну розраховувати загальний оборот клієнта, якщо він працював через кілька юридичних осіб, або вручну ставити собі завдання нагадати клієнту про щось важливе.

Рішення в NetHunt CRM: Автоматизація рутинних процесів звільнила час менеджерів. Ось кілька прикладів, реалізованих у mono:

  • Автоматичний розрахунок: Формули всередині картки клієнта автоматично підсумовують фінансові показники по всіх пов'язаних юрособах.
  • Автоматичні завдання: Система сама створює завдання для менеджера. Наприклад, якщо клієнт активував рахунок, але N днів не проводить операцій, менеджер отримує автоматичне завдання зв'язатися з ним.

Досвід mono доводить, що CRM-система — це інвестиція, а не витрата. Вона приносить керованість, прозорість і нові можливості для зростання бізнесу. Якщо ви впізнали свій бізнес хоча б у кількох з перелічених пунктів, можливо, настав час задуматися про системний підхід до роботи з клієнтами.

Джерело: Мінфін
