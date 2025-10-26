Минулої доби українські захисники ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 136 890 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 25 жовтня: 900 російських окупантів, 4 танки та 214 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 136 890 (+900) осіб
- танків — 11 291 (+4) од.
- бойових броньованих машин — 23 477 (+18) од.
- артилерійських систем — 34 002 (+15) од.
- РСЗВ — 1 526 (+0) од.
- засоби ППО — 1 230 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 399 (+214) од.
- крилаті ракети — 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 65 517 (+81) од.
- спеціальна техніка — 3 981 (+0) од.
