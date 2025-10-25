В «Дії» запустили тестування фіксації втрат бізнесу через війну

На порталі «Дія» запустили бета-тест категорії A3.5 «Втрата приватного підприємництва» у міжнародному Реєстрі збитків. Він призначений для тих підприємців, які частково або повністю втратили бізнес після 24 лютого 2022 року через бойові дії, окупацію, руйнування, вимушений переїзд або значне падіння попиту.

Для кого бета-тест

Тестуйте нову категорію Реєстру збитків, якщо маєте або мали ФОП, задекларовані доходи та втратили бізнес чи прибуток після 24 лютого 2022 року.

Причини можуть бути різні: від зруйнованих приміщень і падіння попиту до вимушеного переїзду або служби в Силах оборони.

Що потрібно для участі

Інформація про причини втрати бізнесу та докази (за наявності)

Підтвердження прибутку та інформація про його втрату

За наявності — документи про особливий статус (військові, медики, працівники критичної інфраструктури)

Електронний підпис (Дія.Підпис або КЕП)

Долучайтеся до тестування за посиланням.