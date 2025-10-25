Як обрати найбільш вигідний депозит до кінця 2025 року: поради банкіра

Дохідність гривневих депозитів залишатиметься на найвищому рівні з 2023 року. Залежно від терміну вкладу вона може сягати 17% річних. Про це заявив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

Деталі

Банкір нагадав, що наразі найвищі середні ставки за гривневими вкладами можна отримати, розмістивши кошти на термін 6−9 місяців або на 1 рік. Середня дохідність таких депозитів становить 14,5% річних, а максимальна — 16,5−17% річних.

«Уже пів року гривневі депозити залишаються одним із найпростіших і найприбутковіших механізмів для збереження коштів від інфляції. А в умовах її зниження, яка за прогнозами за підсумками жовтня у річному вимірі не перевищить 11,5−12%, нові вкладники зможуть отримати пасивний дохід до 3%», — зауважив експерт.

Замотаєв поділився ключовими порадами для тих, хто планує розмістити свої кошти на депозитах.

Перед тим як обрати гривневий вклад, важливо зіставити рішення з власними фінансовими цілями. Якщо людина хоче «перестрахуватися» від життєвих несподіванок й не залежати від довгого терміну розміщення, оптимальним вибором стануть депозити на 3−6 або 6−9 місяців.

При виборі вкладу варто оцінювати очікувану дохідність. Наприклад: Депозити на 3−6 місяців приносять в середньому близько 13−13,5% річних; на 6−9 місяців — середні ставки варіюються від 13,5% до 14,5%; на 9−12 місяців — середні ставки складають 13−13,5%; депозити на рік і більше — 14−14,5%.

Варто враховувати, що із заявлених ставок дохідності варто відняти 23% необхідних податків.

Крім базової ставки, варто звертати увагу на додаткові бонуси для нових вкладників: «вітальні» надбавки 0,5−1 в.п., вигідні умови поповнення або можливість дострокового розірвання договору.

Для того, щоб дохід був «помітним», рекомендується розміщувати від 20 до 50 тис. грн.

Заявлена дохідність банківських вкладів завжди наведена у річному вимірі, тому при коротших термінах потрібно правильно перераховувати доходи. Якщо умовно пропонується ставка 17% річних на вклад 6 місяців, то реально вона складе 8,5%, з яких клієнтові доведеться сплатити ще 23% податку — а це 1,95%. Тобто заявлені 17% річних фактично перетворюються на «чисті» 6,55%.

Замотаєв навів приклади доходів залежно від суми, терміну розміщення коштів та середньої ставки депозиту:

Вклад 20 тис. грн на 3 місяці під 13% річних (місячна ставка 1,08%, сукупна за термін — 3,25%) принесе 650 грн доходу, чистий дохід після податку — 500,5 грн.

Вклад 20 тис. грн на 6 місяців під 14,5% річних (місячна ставка 1,21%, сукупна — 7,25%) дасть 1550 грн, чистий дохід — 1116,5 грн.

Вклад 20 тис. грн на 9 місяців під 14,5% річних (місячна ставка 1,21%, сукупна — 10,875%) забезпечить 2175 грн доходу, чистий — 1674,6 грн.

Вклад 20 тис. грн на 1 рік під 14,5% річних (місячна ставка 1,21%, сукупна — 14,5%) принесе 2700 грн доходу, чистий дохід — 2079 грн.

За його очікуваннями, за умови збереження позитивної економічної динаміки, стабільної ситуації на валютному ринку та ефективної протидії ворогу разом із безпекою об'єктів енерго- та критичної інфраструктури, частина громадян, які зазвичай наприкінці року купують готівкову валюту, може переорієнтуватися на гривневі депозити.

«Наразі припускаємо, що до 30% гривневих коштів, отриманих наприкінці року у вигляді бонусів, дивідендів та премій, можуть бути спрямовані саме в гривневі депозити. Це доволі велика частка, адже протягом кількох років повномасштабної війни на купівлю валюти для збереження коштів від знецінення витрачалося до 90% отриманих доходів», — наголосив експерт.

Банкір також зазначає, що до кінця року дохідність гривневих вкладів залишиться більш-менш сталою. Водночас якщо офіційний курс долара буде на рівні 42,2−43 грн, а на світових ринках співвідношення долара до євро не перевищить 1,18 (тобто курс євро в Україні перебуватиме в межах 50−51 грн), це може стимулювати громадян більш уважно вивчати депозитні пропозиції.