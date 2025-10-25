Минулої доби українські захисники ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 135 990 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 жовтня 2025, 8:15
Втрати ворога за 24 жовтня: 910 російських окупантів, 4 танки та 359 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 135 990 (+910) осіб
- танків — 11 287 (+4) од.
- бойових броньованих машин — 23 459 (+1) од.
- артилерійських систем — 33 987 (+15) од.
- РСЗВ — 1 526 (+0) од.
- засоби ППО — 1 230 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 185 (+359) од.
- крилаті ракети — 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 65 436 (+80) од.
- спеціальна техніка — 3 981 (+0) од.
