JPMorgan дозволить використовувати біткоїн та Ethereum як заставу для кредитів — Bloomberg

JPMorgan Chase & Co. планує дозволити інституційним клієнтам використовувати свої активи в біткоїнах та Ethereum як заставу для отримання кредитів уже до кінця цього року. Це рішення є значним кроком до інтеграції криптовалют у ключові фінансові системи Волл-стріт. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Глобальна програма передбачатиме використання послуг стороннього кастодіана для забезпечення збереження закладених токенів, повідомили джерела, обізнані з цим питанням. Цей крок є логічним продовженням попереднього рішення JPMorgan приймати як заставу криптовалютні ETF.

Представник JPMorgan відмовився від коментарів.

Це підкреслює, як швидко криптовалюта втягується в основу фінансової системи. На тлі ралі біткоїна цього року та послаблення регуляторних обмежень з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, великі банки починають інтегрувати цифрові активи глибше у свою кредитну діяльність.

Для JPMorgan це має і символічне, і функціональне значення: банк, чий генеральний директор, Джеймі Даймон, раніше називав біткоїн «роздутим шахрайством», більше не розглядає криптовалюту як маргінальний актив. Натомість вона буде використовуватися як забезпечення для кредиту — так само як акції, облігації, золото та інші традиційні активи.

Широка інтеграція ринку

JPMorgan далеко не єдиний великий гравець на Волл-стріт, який активно заглиблюється в цифрові активи. Прокриптовалютна позиція адміністрації Трампа та подальше пом'якшення регулювання допомогли фінансовим гігантам почуватися більш комфортно з пов'язаними ризиками.

Morgan Stanley планує дозволити клієнтам своєї платформи E*Trade отримати доступ до популярних криптовалют уже в першій половині наступного року.

Інші компанії, включаючи State Street Corp., Bank of New York Mellon Corp. та Fidelity, також пропонують послуги, як-от кастодіальне зберігання криптоактивів.

Хоча JPMorgan вперше розглядав можливість кредитування під заставу біткоїна ще у 2022 році, проєкт тоді був відкладений. Проте, з того часу попит клієнтів на криптопослуги на Волл-стріт різко зріс завдяки зростанню ринку та послабленню регулювання.

І хоча нещодавно ринок зазнав значного падіння, на початку цього місяця біткоїн досяг рекордного рівня в $126 251. На момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні $111 385.