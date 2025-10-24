Multi від Мінфін
24 жовтня 2025, 16:51

Депутат Полтавської міськради приховав у декларації понад 200 мільйонів гривень у криптовалюті

Слідчі органи викрили депутата Полтавської міської ради, який не задекларував цифрові активи на суму понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Слідчі органи викрили депутата Полтавської міської ради, який не задекларував цифрові активи на суму понад 200 мільйонів гривень.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як встановило слідство, народний обранець та його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які регулярно отримували цифрові активи протягом періоду декларування. Ці значні кошти не були відображені у поданих деклараціях про доходи.

Схема конвертації та обшуки

За оперативною інформацією, з початку повномасштабного вторгнення депутат систематично передавав великі обсяги готівки до підконтрольних пунктів обміну, де вона конвертувалася у криптовалюту.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативниками СБУ в Полтавській області провели обшуки за місцями проживання депутата, його родичів та наближених осіб. Під час обшуків було вилучено:

  • чорнові записи;
  • квитанції про валютні операції;
  • фінансові документи та банківські картки;
  • мобільні телефони та інші докази, що підтверджують незаконне походження активів.

Повідомлення про підозру

На підставі зібраних доказів депутату вже повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366−2 Кримінального кодексу України).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на аналіз вилученого майна, встановлення точних джерел походження незадекларованих активів та виявлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми.

Зазначимо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
