24 жовтня 2025, 16:30

FAVBET Tech: «Податки ІТ-бізнесів перетворюються на тисячі дронів і стабільні виплати у тилу»

За дев’ять місяців 2025 року українська ІТ-компанія FAVBET Tech перерахувала до державного бюджету понад 650 млн грн податків — майже на 10% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

За дев'ять місяців 2025 року українська ІТ-компанія FAVBET Tech перерахувала до державного бюджету понад 650 млн грн податків — майже на 10% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Попри воєнні ризики, компанія зберігає позитивну динаміку та стабільно входить до числа найбільших платників серед резидентів Дія.City.

У FAVBET Tech наголошують: вчасна сплата податків з боку ІТ-бізнесу напряму підсилює оборону і соціальні виплати — від закупівлі безпілотників до зарплат вчителям і медикам.

Еквівалент 650 млн грн, сплачених FAVBET Tech — це десятки тисяч одиниць техніки. Залежно від моделі, мова може йти приблизно про більш як 20 тисяч FPV-дронів, або понад 40 тисяч антидронових рушниць.

Податки так само забезпечують стабільні виплати у тилу. За наявними урядовими планами з 1 січня очікується підвищення окладів у закладах вищої освіти приблизно на 50%. Якщо взяти орієнтовні суми, то еквівалент 650 млн грн — це можливість протягом року виплачувати підвищену зарплату більш як 3000 вчителів.

«Коли ми говоримо про сплачені податки, йдеться про конкретні спроможності держави: дрони для розвідки та ударів, засоби протидії ворожим БпЛА, підготовку підрозділів. І водночас — про стабільні виплати людям у тилу. Обов’язок будь-якого ІТ-бізнесу сьогодні — працювати ефективно, інвестувати в технології і чесно виконувати зобов’язання перед країною», — зазначив СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

За словами CEO, крім своєї основної діяльності FAVBET Tech також розвиває кілька мілітарних напрямів — від удосконалення FPV-дронів і систем на основі штучного інтелекту до підготовки підрозділів, що протидіють ворожим безпілотникам. У компанії підкреслюють, що метою цих зусиль є забезпечити українських військових технологічною перевагою на полі бою.

FAVBET Tech — українська ІТ-компанія з головним офісом у Києві, резидент Дія.City, учасник галузевих ініціатив і партнер ключових технологічних подій, зокрема Lviv IT Arena 2025). З 2025 року компанія стала співзасновником АІ-комітету Асоціації «ІТ Ukraine» та посилила співпрацю з підрозділами Сил безпеки й оборони України у напрямках AI-розвідки.

Джерело: Мінфін
