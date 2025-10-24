Multi від Мінфін
24 жовтня 2025, 11:44

Ledger і Trezor представили нові апаратні гаманці, Трамп помилував засновника Binance: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЛідери ринку апаратних гаманців оновили лінійки: Представлено Ledger Nano Gen5 і Trezor Safe 7Провідні виробники апаратних гаманців, Ledger та Trezor, одночасно представили свої пристрої нового покоління: Ledger Nano Gen5 та Trezor Safe 7.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лідери ринку апаратних гаманців оновили лінійки: Представлено Ledger Nano Gen5 і Trezor Safe 7

Провідні виробники апаратних гаманців, Ledger та Trezor, одночасно представили свої пристрої нового покоління: Ledger Nano Gen5 та Trezor Safe 7.

Компанія Ledger на своєму заході Ledger Op3n у Парижі представила модель Nano Gen5. Серед ключових оновлень:

  • Сенсорний екран на базі технології E-Ink.
  • Підтримка Bluetooth та NFC.
  • Комплект включає карту Ledger Recovery Key для безпечного відновлення доступу.

Крім того, компанія перейменувала свій застосунок Ledger Live на Ledger Wallet, який тепер дозволяє користувачам безпосередньо підключатися до децентралізованих додатків (dApps), включаючи 1inch. Також було анонсовано корпоративне рішення Ledger Multisig.

Trezor презентував модель Safe 7, яка отримала значні апаратні вдосконалення та підвищену безпеку:

  • Алюмінієвий корпус.
  • Кольоровий сенсорний екран із захисним склом Gorilla Glass 3 та тактильним відгуком.
  • Підтримка бездротової зарядки та Bluetooth.

Ключовою перевагою Trezor Safe 7 став перший у галузі повністю аудійований чип безпеки TROPIC01. Він працює у двокомпонентній архітектурі разом із другим захисним елементом. Виробник також заявив, що пристрій підготовлений до можливих загроз з боку квантових обчислень.

Антирекорд Канади: Криптоплатформу Cryptomus оштрафували на $126 млн за масове відмивання грошей

Центр аналізу фінансових операцій і звітів Канади (FINTRAC) наклав безпрецедентний штраф у розмірі 176,96 мільйона канадських доларів (приблизно $126,4 млн) на компанію Xeltox Enterprises Ltd, яка оперує криптоплатформою Cryptomus. Це найбільший штраф в історії FINTRAC.

FINTRAC заявив, що Cryptomus (раніше Certa Payments Ltd) систематично порушувала федеральні закони про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Регулятор встановив, що лише протягом липня 2024 року платформа:

  • не повідомила про понад 1000 підозрілих транзакцій.
  • приховала інформацію про 1518 великих операцій з віртуальною валютою (понад $10 000).

За даними FINTRAC, діяльність Cryptomus була безпосередньо пов'язана з тяжкими злочинами, включаючи торгівлю матеріалами сексуального насильства над дітьми, шахрайство, виплати викупу за атаки програм-вимагачів та обхід санкцій.

Крім приховування транзакцій, Cryptomus ігнорувала базові вимоги законодавства, а саме:

  • не оновлювала належним чином політику відповідності (комплаєнсу).
  • не проводила обов'язкову оцінку ризиків.
  • проігнорувала міністерську директиву і не повідомляла про зміни у своїй діяльності.

Співзасновник Ripple Labs Кріс Ларсен продав XRP на понад $764 млн за сім років

Співзасновник компанії Ripple Labs Кріс Ларсен, за оцінками аналітиків, отримав понад $764 мільйони прибутку від продажу власних токенів XRP за останні сім років. Про це повідомив аналітик платформи CryptoQuant під ніком JA_Maartun.

Останні продажі, як вважається, пов'язані з нещодавнім придбанням Ripple Labs компанії GTreasury, яка спеціалізується на управлінні корпоративною ліквідністю, сума угоди склала $1 млрд.

За даними експерта, Ларсен регулярно продає токени XRP починаючи з січня 2018 року. Аналітик зазначив, що співзасновник компанії неодноразово виводив прибуток саме у моменти, коли актив торгувався поблизу локальних максимумів.

Зокрема, 20 жовтня 2025 року Кріс Ларсен здійснив черговий великий продаж: він реалізував 50 мільйонів XRP на суму приблизно $120 мільйонів лише за одну годину.

На момент написання новини токен XRP торгується на рівні $2,43.

Трамп помилував засновника Binance Чанпена Чжао

Президент США Дональд Трамп помилував колишнього генерального директора найбільшої криптобіржі Binance, Чанпена Чжао.

«Глибоко вдячний за сьогоднішнє помилування і президенту Трампу — за підтримку американської відданості принципам справедливості, інновацій та правосуддя», — написав Чжао у своєму акаунті в мережі X.

Про це рішення першим повідомило видання The Wall Street Journal, уточнивши, що указ був підписаний 22 жовтня. Згодом цю інформацію підтвердила прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт.

«Президент Трамп скористався своїми конституційними повноваженнями, помилувавши містера Чжао, який зазнав переслідування з боку адміністрації Джо Байдена в межах їхньої війни з криптовалютами», — заявила Левітт.

Нагадаємо, Чанпен Чжао у 2023 році пішов з посади CEO Binance та визнав себе винним за звинуваченнями у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням грошей.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментарі

