Курс валют у п'ятницю: євро в обмінниках подорожчало на 7 копійок

У п'ятницю, 24 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 6 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 8 копійок, а у продажу зріс на 1 копійку. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,60−42,10 грн. Євро купують за 48,30 грн, а продають за 49,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,97−42,10, євро — 48,90−49,07 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,90−41,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,67−48,69 грн/євро.

