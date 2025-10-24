Конгрес США може збільшити ліміти підозрілих транзакцій вперше за 55 років

Група американських сенаторів на чолі з головою банківського комітету Сенату Тімом Скоттом внесла на розгляд законопроєкт, спрямований на модернізацію Закону про банківську таємницю (Bank Secrecy Act, BSA) — фундаментального елемента американської системи боротьби з відмиванням грошей (AML). Про це повідомляє Cointelegraph.

Модернізація через закон STREAMLINE

Закон про банківську таємницю, ухвалений у 1970 році, зобов'язує фінансові установи (банки, кредитні спілки, криптобіржі) допомагати федеральній владі виявляти фінансові злочини, включаючи відмивання грошей та фінансування тероризму.

Запропонований закон, відомий як STREAMLINE, вперше з моменту створення Закону про банківську таємницю 55 років тому підвищує порогові суми, за якими фінустанови зобов'язані подавати звіти:

Звіт про готівкові операції (CTR): Поріг підвищується з $10 000 до $30 000.

Звіт про підозрілу діяльність (SAR): Порогові суми зростають з $2 000 до $3 000 та з $5 000 до $10 000 (залежно від рівня підозри).

Законопроєкт також вимагає від Міністерства фінансів коригувати ці суми кожні п'ять років з урахуванням інфляції.

Сенатор-республіканець Піт Реккетс, який підтримує ініціативу, заявив, що після 50 років інфляції порогові суми Закону про банківську таємницю «безнадійно застаріли».

За його словами, новий закон «скоротить бюрократію для банків і кредитних спілок», водночас забезпечуючи правоохоронців необхідними інструментами для роботи.

Криптоіндустрія та регулювання

Нові вимоги Закону про банківську таємницю також поширюються на великі криптобіржі, що працюють у США, такі як Coinbase та Kraken.

На тлі цих законодавчих ініціатив криптоіндустрія посилює свою взаємодію з регуляторами:

Відкритий банкінг . Коаліція фінансових та криптогруп звернулася до Бюро захисту фінансових прав споживачів (CFPB), закликаючи остаточно затвердити правило «відкритого банкінгу». Це правило дозволяє споживачам ділитися своїми фінансовими даними зі сторонніми додатками, що є ключовою ланкою між традиційними фінансами та секторами DeFi та криптоплатежів.

. Коаліція фінансових та криптогруп звернулася до Бюро захисту фінансових прав споживачів (CFPB), закликаючи остаточно затвердити правило «відкритого банкінгу». Це правило дозволяє споживачам ділитися своїми фінансовими даними зі сторонніми додатками, що є ключовою ланкою між традиційними фінансами та секторами DeFi та криптоплатежів. Законопроєкт про ринкову структуру. Сенатори-демократи провели переговори з лідерами криптоіндустрії (включаючи Circle, Ripple, Kraken, Coinbase та Chainlink) щодо законопроєкту про ринкову структуру США. Цей документ є аналогом закону CLARITY, який просувається в Палаті представників, і має на меті створення єдиної федеральної регуляторної бази для цифрових активів.

За повідомленням журналістки Елеонори Терретт, сенатори висловили готовність «довести законопроєкт до кінця». Однак, голосування з цього питання є малоймовірним, доки уряд США, який перебуває у стані шатдауну з 1 жовтня, не відновить свою роботу.