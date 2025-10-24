Multi від Мінфін
24 жовтня 2025, 9:34

Конгрес США може збільшити ліміти підозрілих транзакцій вперше за 55 років

Група американських сенаторів на чолі з головою банківського комітету Сенату Тімом Скоттом внесла на розгляд законопроєкт, спрямований на модернізацію Закону про банківську таємницю (Bank Secrecy Act, BSA) — фундаментального елемента американської системи боротьби з відмиванням грошей (AML). Про це повідомляє Cointelegraph.

Група американських сенаторів на чолі з головою банківського комітету Сенату Тімом Скоттом внесла на розгляд законопроєкт, спрямований на модернізацію Закону про банківську таємницю (Bank Secrecy Act, BSA) — фундаментального елемента американської системи боротьби з відмиванням грошей (AML).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Модернізація через закон STREAMLINE

Закон про банківську таємницю, ухвалений у 1970 році, зобов'язує фінансові установи (банки, кредитні спілки, криптобіржі) допомагати федеральній владі виявляти фінансові злочини, включаючи відмивання грошей та фінансування тероризму.

Запропонований закон, відомий як STREAMLINE, вперше з моменту створення Закону про банківську таємницю 55 років тому підвищує порогові суми, за якими фінустанови зобов'язані подавати звіти:

  • Звіт про готівкові операції (CTR): Поріг підвищується з $10 000 до $30 000.
  • Звіт про підозрілу діяльність (SAR): Порогові суми зростають з $2 000 до $3 000 та з $5 000 до $10 000 (залежно від рівня підозри).

Законопроєкт також вимагає від Міністерства фінансів коригувати ці суми кожні п'ять років з урахуванням інфляції.

Сенатор-республіканець Піт Реккетс, який підтримує ініціативу, заявив, що після 50 років інфляції порогові суми Закону про банківську таємницю «безнадійно застаріли».

За його словами, новий закон «скоротить бюрократію для банків і кредитних спілок», водночас забезпечуючи правоохоронців необхідними інструментами для роботи.

Криптоіндустрія та регулювання

Нові вимоги Закону про банківську таємницю також поширюються на великі криптобіржі, що працюють у США, такі як Coinbase та Kraken.

На тлі цих законодавчих ініціатив криптоіндустрія посилює свою взаємодію з регуляторами:

  • Відкритий банкінг. Коаліція фінансових та криптогруп звернулася до Бюро захисту фінансових прав споживачів (CFPB), закликаючи остаточно затвердити правило «відкритого банкінгу». Це правило дозволяє споживачам ділитися своїми фінансовими даними зі сторонніми додатками, що є ключовою ланкою між традиційними фінансами та секторами DeFi та криптоплатежів.
  • Законопроєкт про ринкову структуру. Сенатори-демократи провели переговори з лідерами криптоіндустрії (включаючи Circle, Ripple, Kraken, Coinbase та Chainlink) щодо законопроєкту про ринкову структуру США. Цей документ є аналогом закону CLARITY, який просувається в Палаті представників, і має на меті створення єдиної федеральної регуляторної бази для цифрових активів.

За повідомленням журналістки Елеонори Терретт, сенатори висловили готовність «довести законопроєкт до кінця». Однак, голосування з цього питання є малоймовірним, доки уряд США, який перебуває у стані шатдауну з 1 жовтня, не відновить свою роботу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
