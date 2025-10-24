Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
24 жовтня 2025, 9:02

НБУ випустив нові пам’ятні монети «Мешканці морських глибин» (фото)

Національний банк випустив новий набір з двох пам’ятних монет «Мешканці морських глибин», які продовжують серію «Флора і фауна». Монети присвячені мешканцям Чорного і Азовського морів — раку-самітнику та бичку-кругляку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк випустив новий набір з двох пам’ятних монет «Мешканці морських глибин», які продовжують серію «Флора і фауна».
Фото: НБУ

До набору входять дві пам’ятні монети номіналом 5 гривень кожна.

Аверс

На аверсах монет розміщено стилізований контур Азовського та Чорного моря з прилеглою територією України, виконаний у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.

Реверс

На реверсі монети, присвяченої:

  • Азовському морю — зображено двох бичків-кругляків (кольоровий друк) у природному середовищі - на піщано-мулистому дні серед кам’янистих уламків і водної рослинності. На передньому плані зображено кладку ікри, що акцентує увагу на репродуктивній функції виду та його екологічному значенні;
  • Чорному морю — рак-самітник (кольоровий друк) у типовому біотопі - на кам’янистому дні з черепашками та уламками мушель, що характерні для прибережної зони Чорного моря.

Тираж набору — до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Де придбати

Новий набір з двох пам’ятних монет «Мешканці морських глибин» можна буде придбати з 28 жовтня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб'юторах (їх перелік зазначено на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
