Минулої доби українські захисники ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 135 080 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 жовтня 2025, 8:01
Втрати ворога за 23 жовтня: 910 російських окупантів, 1 танк та 440 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 135 080 (+910) осіб
- танків — 11 283 (+1) од.
- бойових броньованих машин — 23 458 (+5) од.
- артилерійських систем — 33 972 (+34) од.
- РСЗВ — 1 526 (+1) од.
- засоби ППО — 1 230 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 73 826 (+440) од.
- крилаті ракети — 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 65 356 (+128) од.
- спеціальна техніка — 3 981 (+0) од.
Джерело: Мінфін
