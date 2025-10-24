У Тальному відкрили безбар’єрний реабілітаційний модуль для підтримки ветеранів та цивільних

Модуль став частиною соціальної франшизи, яку реалізує БФ «Майнді» у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров'я Кабінету Міністрів України, ГО «Безбар'єрність» у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» — ініціативи першої леді Олени Зеленської. Відкриття модуля відбулося завдяки підтримці учасників спільноти «Бізнес без бар'єрів» — компанії Visa, ПриватБанку, Kernel та за сприяння Черкаської обласної військової адміністрації та Тальнівської міської територіальної громади.

«Кожен мобільний реабілітаційний модуль — це простір для розвитку можливостей — і людини, яка проходить шлях відновлення, і окремої громади, в якій фактично зʼявляється нова екосистема підтримки своїх жителів. Але це ще й доказ того, як багато можна зробити разом і як сила спільноти „Бізнес без барʼєрів“, обʼєднаної навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської, конвертується у практичні рішення», — зазначила Оксана Збітнєва, голова ГО «Безбарʼєрність», керівниця Координаційного центру з психічного здоровʼя Кабінету Міністрів України.

Новий простір площею 72 м² обладнано всім необхідним для комплексної реабілітації: фізичної, психологічної, соціальної та професійної.

Модуль працює за принципом безбар'єрності та мультидисциплінарного підходу — у команді фахівців є лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, кейс-менеджер, психолог, логопед, фахівець із ерготерапії та юрист.

«Розширення мережі реабілітаційних модулів — це необхідність. Кожна людина, яка постраждала від повномасштабного вторгнення має право на повноцінне відновлення — фізичне, психологічне та соціальне. Такі модулі дають змогу отримати допомогу ближче до дому, у комфортних умовах, з фаховою підтримкою. Це крок до системної, доступної реабілітації, яка повертає не лише сили, а й відчуття впевненості та гідності. Вдячні партнерам за підтримку у створенні наших модулів та прагнемо не зупинятись на досягнутому, а працювати над подальшим розвитком мережі», — підкреслив Олександр Пінькас, координатор соціальної франшизи БФ «Майнді».

Під час заходу гості ознайомилися з роботою простору, побачили обладнання, поспілкувалися з фахівцями та ветеранами, які вже проходять реабілітацію.

«ПриватБанку важливо, аби мешканці громад почувалися комфортно, отримували необхідні послуги та були повноцінно включені в економічне й соціальне життя. Тому створення реабілітаційних центрів на місцях є надзвичайно важливою ініціативою, що допомагає людям відновлюватися у своїх громадах», — зазначила Ольга Безпалько, керівниця з питань різноманіття та інклюзії ПриватБанку.

«Відновлення — це не лише про тіло, а й про гідність і повернення до життя. Для Visa підтримка таких ініціатив — це частина нашого бачення інклюзивної економіки, де кожна людина має можливість реалізувати себе, незалежно від життєвих обставин.

Ми переконані, що співпраця держави, бізнесу та громадських організацій може створити справді сталі рішення для суспільства. Відкриття цього модуля в Тальному — це не просто ще один простір для допомоги, а символ того, як спільні зусилля можуть змінювати життя людей у громадах по всій Україні," — зазначила Тетяна Чорна, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні.

«Kernel — український аграрний бізнес, який уже понад 30 років розвивається разом із громадами. Ми переконані, що відновлення України — це не лише про економіку, а насамперед про людей і середовище, у якому вони живуть. Саме тому Kernel інвестує у створення соціальної інфраструктури — шкіл, медичних і реабілітаційних просторів, які допомагають громадам ставати сильнішими. Для нас участь у таких проєктах — це продовження філософії відповідального бізнесу, який активно приймає участь у житті суспільства», — поділилась Лілія Марачканець, керівниця КСВ Kernel.

Модуль у Тальному став ще одним кроком у створенні мережі реабілітаційних просторів, які забезпечують доступ до допомоги поблизу місця проживання. Такий формат дозволяє ветеранам і їхнім родинам отримувати підтримку без необхідності тривалих поїздок до великих міст, залишаючись у своїй громаді.

Основні напрямки допомоги у модулі включають:

фізичну реабілітацію та постановку ходи на протезах;

супровід протезування та ерготерапію;

відновлення мовлення;

психологічну підтримку та організацію груп взаємодопомоги;

юридичний супровід, сприяння працевлаштуванню та перекваліфікації.

«Розвиток реабілітаційної інфраструктури на Черкащині є одним із наших пріоритетів. На сьогодні у 23 закладах області ветеранам уже надають послуги з реабілітації у стаціонарі чи амбулаторно. Ми прагнемо, щоб вони були максимально наближеними до місця проживання кожного ветерана та ветеранки. Цей проєкт — історія якраз про це. Цінно для нас», — сказав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Шлях до перемоги — це не лише фронт, а й тил, де відновлюють, підтримують і лікують. Відкриття мобільного реабілітаційного модуля — важлива складова цього шляху. Тут наші захисники, які повернулися з війни, а також жителі громади зможуть отримати необхідну медичну та психологічну допомогу, щоб відновити сили, здоров’я й внутрішню рівновагу. Ми всі розуміємо, що перемога неможлива без людей, які мають ресурс жити, працювати та допомагати іншим. Саме тому такі ініціативи мають надзвичайне значення для нашої громади. Щиро дякую всім партнерам, які долучилися до реалізації цього важливого проєкту», — зазначив Тальнівський міський голова Василь Сідько.

Реабілітаційний модуль у Тальному став дев’ятим в Україні, відкритим завдяки підтримці соціально відповідального бізнесу у співпраці з державними та громадськими партнерами. Для Черкащини це перший подібний модуль.