Банки майбутнього: вже за 10 років ми їх не впізнаємо

Для більшості клієнтів банк — це вже не відділення установи, а зручний застосунок на смартфоні, в якому зосереджено всі ключові послуги. Однак на цьому трансформація банківської системи не завершується, а запровадження ШІ лише прискорює зміни. Яким майбутнє сектору бачать світові дослідники та українські банкіри, розбирався «Мінфін».

Із відділень у застосунки

Впродовж останніх десятиліть у всьому світі обслуговування банками клієнтів невпинно переходить в онлайн. Наприклад, у США кількість банківських відділень зростала до 2012 року, коли їхня кількість сягнула майже 82,5 тис., та після цього щороку кількість відділень знижується. Вже у 2022 році їх було менше 70 тис., повідомляє Федеральна корпорація зі страхування депозитів.

Ще помітнішою є ця тенденція у Німеччині, де, за повідомленням місцевого центробанку, ще у 2010 році кількість відділень перевищувала 39 тис., а у 2024 році — знизилась до 17,9 тис.

Якщо поглянути на Україну, то на початок 2008 року у нас було понад 21 тис. відділень, а зараз їх менше 5 тис., повідомляє Нацбанк. Тобто їхня кількість зменшилась приблизно вчетверо, і лише за минулий рік було закрито близько 100 відділень. Звісно, тут можна звернути увагу на декілька додаткових чинників, які цьому сприяли — зменшення населення, втрата контролю над частиною території, вихід із ринку багатьох банків. Однак загалом ця ситуація відповідає глобальній тенденції на світовому ринку, що передбачає збільшення послуг онлайн.

Для клієнтів отримання послуг через застосунки теж стає дедалі важливішим. Як продемонструвало дослідження компанії Alkami, 84% представників молодшого покоління, що користується банківськими послугами, вважають цифровий досвід ключовим чинником їх якості. А половина — готові змінити банк, якщо інший надаватиме кращий цифровий сервіс.

Надалі цифровізація посилюватиметься, а кількість доступного у застосунках функціоналу зростатиме, виходячи за межі звичної оплати комуналки чи переказу грошей. Наприклад, як розповіли «Мінфіну» в àбанк, у їхньому додатку нещодавно з'явилась можливість керувати всіма картками, а також оформити кредит під заставу авто. «Це речі, які реально полегшують щоденне користування банком», — переконаний керівник напрямку Кредитні картки в àбанк Євген Зайченко.

Банк, де його не очікуєш

Надалі цифрові банківські сервіси активніше виходитимуть за межі власних застосунків і з'являтимуться там, де користувачі можуть їх навіть не очікувати. Open Banking, який зараз впроваджується в Україні та дозволяє керувати рахунками в декількох банках із одного фінансового застосунку, — лише перша ластівка цього процесу.

Завдяки відкритим API банківські сервіси дедалі активніше з'являтимуться в застосунках та на сайтах, які не пов'язані з фінансами. Відповідно, безпосередньо у них можна буде скористатися банківськими послугами.

У всьому світі відкритий API вже активно використовується для миттєвих платежів, автоматизації переказів за комуналку, фінтех-додатків, які аналізують витрати з різних рахунків тощо.

Надалі ці системи розширюватимуться, створюючи та поглиблюючи нові партнерства. Як наслідок — користувачі зможуть отримувати повний спектр банківських послуг, не лише на відвідуючи відділення установи, а й не відкриваючи її застосунок.

«Традиційні банки, які колись домінували у фінансовому ландшафті, дедалі більше переміщуватимуться з центральної позиції до фонової інфраструктури. Це не означає, що банківські функції зникають — радше, вони безперешкодно інтегруються в нефінансові платформи та щоденну діяльність. Уявіть собі купівлю автомобіля через автомобільний додаток, який миттєво пропонує варіанти фінансування на основі вашого фінансового профілю», — йдеться у дослідженні Fintech 2040 від компанії Riverty.

За прогнозом аналітиків, вже до 2040 року приблизно 70% фінансових взаємодій відбуватиметься через вбудовані канали, а не прямі банківські відносини.

Персональні пропозиції

Поєднання відкритих API на різних ресурсах, зростання масиву інформації про клієнтів та використання штучного інтелекту для аналізу даних — всі ці нові можливості вже найближчим часом призведуть до масового впровадження персональних банківських пропозицій.

Очікується, що індивідуальні пропозиції умов депозиту чи кредитних програм стануть такими ж звичними, як особисті рекомендації на YouTube. При цьому, як демонструють дослідження, клієнти не проти цих змін. За даними Accenture, 91% банківських клієнтів очікують, що фінансові установи пропонуватимуть персоналізовані продукти й сервіси. А 83% — готові ділитися додатковими даними, якщо це дозволить їм отримати вигідніші фінансові умови.

Відповідно до дослідження McKinsey & Company, персоналізовані фінансові продукти можуть підвищити прибутковість банку на 10−15%, а рівень лояльності клієнтів — на 20−30%.

Технології безпеки

Разом із переходом обслуговування клієнтів в онлайн, зростає значення кібербезпеки, над якою дедалі активніше працюватимуть банки.

«Ми застосовуємо ШІ в управлінні ризиками — він аналізує операції й допомагає виявляти підозрілі транзакції. Це вже не майбутнє, а щоденна практика, яка робить банк зручнішим і безпечнішим для клієнтів», — розповіли «Мінфіну» в àбанк.

Ще рік тому глобальний ринок біометрії для банківських та фінансових послуг оцінювався у $5,9 млрд, а за прогнозом Research And Markets, вже до 2030 року сягне $15,2 млрд. Крім цього, банки дедалі частіше використовуватимуть поєднання біометрії з додатковими чинниками перевірки, наприклад, поведінковими патернами — як користувач рухає мишею, друкує чи входить у систему.

Банк із людським обличчям

Можна було б очікувати, що активне запровадження ШІ та інших технологій сприятиме автоматизації роботи банків та повністю усуне людей від роботи з клієнтами. Але, як відзначають дослідники з Accenture, все відбуватиметься навпаки.

«Генеративний ШІ дозволить банкам повернути „людський дотик“ у цифрову еру, де минулі 25 років цифризації призвели до відчуження клієнтів. Штучний інтелект зможе автоматизувати рутинні завдання, скоротивши витрати на тести ризиків і звільнити співробітників для високовартісних взаємодій», — йдеться у дослідженні компанії Top 10 Banking Trends for 2025.

«Банк майбутнього буде ще простішим і швидшим у користуванні — всі основні послуги клієнт зможе отримати онлайн буквально за хвилини. З’явиться більше персоналізованих сервісів, які допомагатимуть керувати грошима, та автоматизованих рішень — від миттєвих кредитів до інвестиційних продуктів. Це дозволить банку стати не лише місцем для зберігання коштів, а й зручним щоденним фінансовим помічником», — переконані в àбанк.

Попри виклики воєнного часу, необхідність забезпечити роботу в умовах проблем з електроенергією та ризики російських хакерських атак, вітчизняна банківська система не лише підтримує роботу, але й запроваджує ті самі інновації, що й західні країни. А отже, вже за декілька років ми відчуємо значні зміни у фінансовому секторі.