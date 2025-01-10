Банки скоротили понад 100 відділень торік

Станом на 1 січня 2025 року в Україні налічувалося 5 011 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 127. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

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Крім того, 886 відділень банків перебувають у статусі «тимчасово призупинених».

Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку — 1150. Крім того, роботу 625 відділень банку тимчасово зупинено.

Державний Приватбанк перебуває на другому місці — 1 107 відділень. Ще 68 тимчасово призупинено.

Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (325), приватний ПУМБ (223) і банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (218).

Станом на 1 січня в Україні було 62 банки.