єВідновлення: підтвердити руйнування житла тепер можна швидше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 жовтня 2025, 19:02

єВідновлення: підтвердити руйнування житла тепер можна швидше

Тепер українці, чиї домівки були зруйновані внаслідок російських обстрілів, зможуть простіше підтвердити факт руйнування через застосунок «Дія» — навіть якщо потрапити до житла неможливо. Уряд оновив правила дистанційного обстеження пошкодженого майна. До процесу долучаться Державне космічне агентство України та підрозділи Сил оборони, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Тепер українці, чиї домівки були зруйновані внаслідок російських обстрілів, зможуть простіше підтвердити факт руйнування через застосунок «Дія» — навіть якщо потрапити до житла неможливо.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що змінилося

Раніше для підтвердження знищення житла потрібні були фото з мінімум трьох ракурсів, строго зверху з відхиленням не більше 20°, з точною геолокацією в межах 4 метрів. Часто в умовах війни отримати такі знімки неможливо.

Тепер вимоги спростили:

  • Достатньо одного загального знімка, який показує ступінь пошкодження;
  • Не потрібно знімати строго зверху — головне, щоб було видно руйнування;
  • Похибка геолокації може становити до 10 метрів замість 4;
  • Навіть якщо фото не ідеальні, але разом підтверджують факт знищення — їх приймуть для компенсації.

Крім того, супутникові знімки Державного космічного агентства України тепер офіційно підтверджуватимуть знищення житла. Також залучатимуться окремі підрозділи Сил оборони для збору даних на прифронтових територіях, де не можуть працювати цивільні комісії.

«Всі дані інтегруються з Реєстром пошкодженого майна та порталом „Дія“ — щоб процес був швидким і прозорим», — йдеться у повідомленні.

єВідновлення в цифрах

За час роботи програми понад 143 000 сімей отримали компенсації за пошкоджене та знищене житло на загальну суму майже 50 мільярдів гривень.

Понад 26 000 родин отримали житлові сертифікати для придбання нового житла на суму 37,8 млрд грн — близько 17 000 з них уже купили нові домівки.

Завдяки механізму дистанційного обстеження вже за більше ніж 650 заявами погоджено отримання компенсацій за знищене майно.

Як працює програма

Власники подають заяву через «Дію» → Сервіси → єВідновлення та отримують компенсацію за знищене майно.

Пріоритет мають військові, родини загиблих військових, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

Компенсацію за знищене майно отримують двома способами: житловий сертифікат на купівлю нового житла, або у вигляді грошової компенсації на відбудову на власній земельній ділянці. Нове майно має розташовуватися на безпечній території.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами