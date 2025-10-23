єВідновлення: підтвердити руйнування житла тепер можна швидше

Тепер українці, чиї домівки були зруйновані внаслідок російських обстрілів, зможуть простіше підтвердити факт руйнування через застосунок «Дія» — навіть якщо потрапити до житла неможливо. Уряд оновив правила дистанційного обстеження пошкодженого майна. До процесу долучаться Державне космічне агентство України та підрозділи Сил оборони, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що змінилося

Раніше для підтвердження знищення житла потрібні були фото з мінімум трьох ракурсів, строго зверху з відхиленням не більше 20°, з точною геолокацією в межах 4 метрів. Часто в умовах війни отримати такі знімки неможливо.

Тепер вимоги спростили:

Достатньо одного загального знімка, який показує ступінь пошкодження;

Не потрібно знімати строго зверху — головне, щоб було видно руйнування;

Похибка геолокації може становити до 10 метрів замість 4;

Навіть якщо фото не ідеальні, але разом підтверджують факт знищення — їх приймуть для компенсації.

Крім того, супутникові знімки Державного космічного агентства України тепер офіційно підтверджуватимуть знищення житла. Також залучатимуться окремі підрозділи Сил оборони для збору даних на прифронтових територіях, де не можуть працювати цивільні комісії.

«Всі дані інтегруються з Реєстром пошкодженого майна та порталом „Дія“ — щоб процес був швидким і прозорим», — йдеться у повідомленні.

єВідновлення в цифрах

За час роботи програми понад 143 000 сімей отримали компенсації за пошкоджене та знищене житло на загальну суму майже 50 мільярдів гривень.

Понад 26 000 родин отримали житлові сертифікати для придбання нового житла на суму 37,8 млрд грн — близько 17 000 з них уже купили нові домівки.

Завдяки механізму дистанційного обстеження вже за більше ніж 650 заявами погоджено отримання компенсацій за знищене майно.

Як працює програма

Власники подають заяву через «Дію» → Сервіси → єВідновлення та отримують компенсацію за знищене майно.

Пріоритет мають військові, родини загиблих військових, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

Компенсацію за знищене майно отримують двома способами: житловий сертифікат на купівлю нового житла, або у вигляді грошової компенсації на відбудову на власній земельній ділянці. Нове майно має розташовуватися на безпечній території.