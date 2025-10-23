До закриття міжбанку в четвер, 23 жовтня, курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та продажу.
23 жовтня 2025, 17:29
Долар та євро продовжують дорожчати на міжбанку
Відкриття 23 жовтня
Закриття 23 жовтня
Зміни
41,84/41,87
41,90/41,93
6/6
48,51/48,53
48,64/48,66
13/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,60−42,05 грн. Євро купують за 48,27 грн, а продають за 48,94 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,05−42,09, євро — 48,88−49,00 грн.
