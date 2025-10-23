ФРС, ЄЦБ і тиск на гривню: Гарячий кінець жовтня (відео)

Що буде з курсом долара і євро в Україні з 22 по 29 жовтня? У новому випуску розбираємо, як шатдаун у США, очікування рішень ФРС і ЄЦБ, а також завершення місяця вплинуть на валютний ринок. На зовнішніх майданчиках зберігається турбулентність: євро/долар коливається у коридорі 1,15−1,17, а інвестори чекають на зниження ставки ФРС ще на 0,25%.