Що буде з курсом долара і євро в Україні з 22 по 29 жовтня? У новому випуску розбираємо, як шатдаун у США, очікування рішень ФРС і ЄЦБ, а також завершення місяця вплинуть на валютний ринок. На зовнішніх майданчиках зберігається турбулентність: євро/долар коливається у коридорі 1,15−1,17, а інвестори чекають на зниження ставки ФРС ще на 0,25%.
23 жовтня 2025, 18:03
ФРС, ЄЦБ і тиск на гривню: Гарячий кінець жовтня (відео)
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Усередині країни гривня потрапляє під тиск через попит бізнесу на готівку, імпорт енергії та бюджетні виплати. Чи втримає НБУ курс без масованих інтервенцій? Скільки доларів може витратити регулятор? І де проходитиме базовий коридор гривні цього тижня — дивіться у новому прогнозі.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі