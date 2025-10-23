АМКУ підтвердив домінування Приватбанку на ринку еквайрингу, але зловживань не виявив

Антимонопольний комітет України (АМКУ) виніс рішення у справі Приватбанку , офіційно визнавши, що фінансова установа займає домінуюче становище на ринку торгового еквайрингу. Дане рішення фіксує статус банку як беззаперечного лідера, чия частка стабільно перевищує пороговий критерій АМКУ у 35%.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Цифри домінування

Аналіз АМКУ, що охоплює період 2018−2024 років, базувався на кількості POS-терміналів. Згідно з даними, частка Приватбанку за цим показником була стабільно високою:

2018 рік: 62,2% ринку.

2024 рік: 63,6% ринку (близько 316,1 тис. терміналів).

Для порівняння, найближчі конкуренти, такі як Ощадбанк, мали частку в межах 16−19%, а Райффайзен Банк — 6−9%. Комітет прямо зазначив, що Приватбанк «не зазнавав значної конкуренції».

Справа закрита: зловживань не знайдено

Хоча АМКУ підтвердив факт домінування, що є важливим юридичним статусом, Комітет не довів, що Приватбанк зловживав своїм монопольним становищем, і ухвалив рішення закрити справу.

Розслідування було ініційоване, зокрема, за скаргами торговців (включно з ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна»), які вказували на високі тарифи на еквайринг та комісію інтерчейндж.

Комітет також аналізував практику Приватбанку встановлювати єдину плату за послуги, незалежно від типу платіжної операції, але не кваліфікував цю практику як таку, що обмежує конкуренцію.

Наслідки для ринку

Рішення АМКУ закріплює статус-кво: Приватбанк — лідер ринку POS-терміналів, але санкцій чи обов'язкових приписів щодо зміни тарифної політики на банк не накладено.

Це означає, що дискусія щодо справедливості тарифів та розміру комісії інтерчейндж залишається відкритою. Для банків-конкурентів рішення підкреслює високі бар'єри для масштабування, але стимулює розвиток через нішеві пропозиції та покращення сервісу.

Еквайринг

Еквайринг — це послуга, яку надає банк (банк-еквайр) торговій точці або підприємству, що дозволяє їм приймати безготівкові платежі за товари чи послуги за допомогою платіжних карток (Visa,Mastercard, «Простір»).

Інтерчейндж

Інтерчейндж (Interchange Fee) — це міжбанківська комісія, яка є основною складовою загальної комісії, яку платить торговець за послугу еквайрингу.