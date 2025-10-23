Курс валют у четвер: долар у банках подорожчав на 5 копійок

У четвер, 23 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 1 копійку.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 2 копійки у купівлі та продажу. Євро у покупці подорожчало на 4 копійки, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,56−42,00 грн. Євро купують за 48,25 грн, а продають за 48,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,92−42,05, євро — 48,84−49,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,84−41,87 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,51−48,53 грн/євро.

