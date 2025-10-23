Прогноз банкірів: більшість очікує збереження облікової ставки НБУ на рівні 15,5%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 жовтня 2025, 11:35

Прогноз банкірів: більшість очікує збереження облікової ставки НБУ на рівні 15,5%

Більшість банкірів та фінансових експертів, опитаних агентством «Інтерфакс-Україна», прогнозують, що за підсумками засідання 23 жовтня Національний банк України залишить облікову ставку незмінною — на рівні 15,5% річних. Однак, деякі аналітики вперше допускають обережне пом'якшення монетарної політики.

Більшість банкірів та фінансових експертів, опитаних агентством «Інтерфакс-Україна», прогнозують, що за підсумками засідання 23 жовтня Національний банк України залишить облікову ставку незмінною — на рівні 15,5% річних.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Аргументи на користь збереження ставки (15,5%)

Експерти, які очікують, що ставка залишиться без змін, посилаються на збереження інфляційних ризиків та сезонні чинники.

Дмитро Замотаєв (Глобус Банк) вважає, що 15,5% — це оптимальне рішення, яке ринок сприйме позитивно, адже інфляція знову почала зростати після літнього зниження.

Сергій Гнезділов (Радабанк) погоджується, вказуючи, що висока ставка необхідна для збереження привабливості гривневих депозитів і, відповідно, для стримування інфляції.

Прогнози на зниження (до 15%)

Натомість Олександр Печерицин (Райффайзен Банк) вважає, що НБУ, ймовірно, розпочне цикл пом’якшення, перервавши «цикл незмінної ставки», який тривав сім із половиною місяців.

На його думку, обережне зниження ставки на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) — до 15,0% — може стати першим кроком для тестування реакції ринку та стійкості тенденції до зниження інфляції.

Очікування щодо інфляції та ВВП

Банкіри зауважують, що краща динаміка інфляції, зафіксована у третьому кварталі, може стати підставою для корекції макропрогнозу НБУ на 2025−2026 роки, зокрема, для покращення прогнозу інфляції та збільшення номінального ВВП.

Однак, навіть за сприятливого розвитку інфляційних процесів, експерти очікують, що темп зниження облікових ставок буде помірним і розтягнутим у часі, а суттєвих змін у прогнозах економічного зростання поки що не передбачається.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами