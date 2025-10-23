Прогноз банкірів: більшість очікує збереження облікової ставки НБУ на рівні 15,5%

Більшість банкірів та фінансових експертів, опитаних агентством «Інтерфакс-Україна», прогнозують, що за підсумками засідання 23 жовтня Національний банк України залишить облікову ставку незмінною — на рівні 15,5% річних. Однак, деякі аналітики вперше допускають обережне пом'якшення монетарної політики.

Аргументи на користь збереження ставки (15,5%)

Експерти, які очікують, що ставка залишиться без змін, посилаються на збереження інфляційних ризиків та сезонні чинники.

Дмитро Замотаєв (Глобус Банк) вважає, що 15,5% — це оптимальне рішення, яке ринок сприйме позитивно, адже інфляція знову почала зростати після літнього зниження.

Сергій Гнезділов (Радабанк) погоджується, вказуючи, що висока ставка необхідна для збереження привабливості гривневих депозитів і, відповідно, для стримування інфляції.

Прогнози на зниження (до 15%)

Натомість Олександр Печерицин (Райффайзен Банк) вважає, що НБУ, ймовірно, розпочне цикл пом’якшення, перервавши «цикл незмінної ставки», який тривав сім із половиною місяців.

На його думку, обережне зниження ставки на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) — до 15,0% — може стати першим кроком для тестування реакції ринку та стійкості тенденції до зниження інфляції.

Очікування щодо інфляції та ВВП

Банкіри зауважують, що краща динаміка інфляції, зафіксована у третьому кварталі, може стати підставою для корекції макропрогнозу НБУ на 2025−2026 роки, зокрема, для покращення прогнозу інфляції та збільшення номінального ВВП.

Однак, навіть за сприятливого розвитку інфляційних процесів, експерти очікують, що темп зниження облікових ставок буде помірним і розтягнутим у часі, а суттєвих змін у прогнозах економічного зростання поки що не передбачається.