Минулої доби українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 134 170 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 жовтня 2025, 8:00
Втрати ворога за 22 жовтня: 920 російських окупантів, 16 ракет та 626 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 134 170 (+920) осіб
- танків — 11 282 (+2) од.
- бойових броньованих машин — 23 453 (+6) од.
- артилерійських систем — 33 938 (+24) од.
- РСЗВ — 1 525 (+1) од.
- засоби ППО — 1 230 (+1) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 73 386 (+626) од.
- крилаті ракети — 3 880 (+16) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 65 228 (+106) од.
- спеціальна техніка — 3 981 (+0) од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі