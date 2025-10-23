Новий електрокар Volvo EX30 може стати вашим, якщо ви користуєтесь застосунком Alliance. Для цього достатньо оплачувати покупки карткою «Стартова».
Alliance і Mastercard дарують новий електрокар Volvo EX30
А саме: розраховуватись карткою «Стартова» з 6 жовтня по 30 листопада, і ви автоматично долучаєтесь до акції.
Щоб стати учасником розіграшу потрібно:
🔹 бути користувачем застосунку Alliance;
🔹 мати відкриту картку «Стартова» в застосунку;
🔹 З 6 жовтня по 30 листопада оплатити покупки на загальну суму від 40 000 грн, а саме:
-
від 20 000 грн у період з 6 по 31 жовтня;
-
від 20 000 грн у період з 1 по 30 листопада.
🔹 покупки можуть бути здійснені онлайн і офлайн на території України як за власні, так і за кредитні кошти. До таких покупок належать повсякденні споживчі витрати: продукти, кафе та ресторани, одяг та взуття, електроніка та побутова техніка тощо.
До 15 грудня Alliance рандомно обере переможця та оголосить його на сайті та в соцмережах банку.
Детальніше про картку «Стартова»:
-
Картка оформлюється в застосунку Alliance при встановленні або в будь-який момент, відкриття та обслуговування безкоштовні.
-
За оплати «Стартовою» діє кешбек 30% у перший місяць або до накопичення 500 грн. Далі — 1% кешбеку постійно, на всі покупки за власні чи кредитні кошти.
-
Доступний кредитний ліміт до 300 тисяч грн з найдовшим грейс-періодом на покупки до 92 днів, а на зняття готівки та перекази — до 62 днів.
Про всі переваги картки можна дізнатися за посиланням на сайті банку.
🔵 Зверніть увагу
-
У розіграші беруть участь лише ті клієнти Alliance, які виконали всі умови акції.
-
Якщо ви здійснюєте покупки іншими картками Alliance, це не враховується для участі.
-
Транзакції, які не беруть участі в розіграші:
вхідні та вихідні P2P, перекази на рахунок, зняття готівки, купівля валюти, поповнення мобільного телефону, купівля ОВДП.
🔗 Більше деталей про акцію на сайті Alliance bank.
