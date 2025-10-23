Multi від Мінфін
23 жовтня 2025, 10:00

Alliance і Mastercard дарують новий електрокар Volvo EX30

Новий електрокар Volvo EX30 може стати вашим, якщо ви користуєтесь застосунком Alliance. Для цього достатньо оплачувати покупки карткою «Стартова».

А саме: розраховуватись карткою «Стартова» з 6 жовтня по 30 листопада, і ви автоматично долучаєтесь до акції.

Щоб стати учасником розіграшу потрібно:

🔹 бути користувачем застосунку Alliance;
🔹 мати відкриту картку «Стартова» в застосунку;
🔹 З 6 жовтня по 30 листопада оплатити покупки на загальну суму від 40 000 грн, а саме:

  • від 20 000 грн у період з 6 по 31 жовтня;

  • від 20 000 грн у період з 1 по 30 листопада.

🔹 покупки можуть бути здійснені онлайн і офлайн на території України як за власні, так і за кредитні кошти. До таких покупок належать повсякденні споживчі витрати: продукти, кафе та ресторани, одяг та взуття, електроніка та побутова техніка тощо.

До 15 грудня Alliance рандомно обере переможця та оголосить його на сайті та в соцмережах банку.

Детальніше про картку «Стартова»:

  1. Картка оформлюється в застосунку Alliance при встановленні або в будь-який момент, відкриття та обслуговування безкоштовні.

  2. За оплати «Стартовою» діє кешбек 30% у перший місяць або до накопичення 500 грн. Далі — 1% кешбеку постійно, на всі покупки за власні чи кредитні кошти.

  3. Доступний кредитний ліміт до 300 тисяч грн з найдовшим грейс-періодом на покупки до 92 днів, а на зняття готівки та перекази — до 62 днів.

Про всі переваги картки можна дізнатися за посиланням на сайті банку.

🔵 Зверніть увагу

  • У розіграші беруть участь лише ті клієнти Alliance, які виконали всі умови акції.

  • Якщо ви здійснюєте покупки іншими картками Alliance, це не враховується для участі.

  • Транзакції, які не беруть участі в розіграші:
    вхідні та вихідні P2P, перекази на рахунок, зняття готівки, купівля валюти, поповнення мобільного телефону, купівля ОВДП.

🔗 Більше деталей про акцію на сайті Alliance bank.

