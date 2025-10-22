Multi від Мінфін
22 жовтня 2025, 17:26

Bitget представила звіт про резерви за жовтень 2025 року: 307% покриття по біткоїну

Вікторія, Сейшельські Острови, 22 жовтня 2025 р. —Bitget, найбільша у світі Універсальна біржа (UEX), опублікувала звіт про доказ резервів (Proof of Reserves, PoR) за жовтень 2025 року. Цей звіт є частиною щомісячної програми прозорості та захисту користувачів. Компанія підтвердила наявність ключових активів і надала можливість аудиту балансів за допомогою системи верифікації на основі дерева Меркла (Merkle Tree).

Вікторія, Сейшельські Острови, 22 жовтня 2025 р. — Bitget, найбільша у світі Універсальна біржа (UEX), опублікувала звіт про доказ резервів (Proof of Reserves, PoR) за жовтень 2025 року.

Баланс користувачів і коефіцієнти покриття резервів розміщені на сторінці прозорості PoR разом із підтвердженнями гаманців і інструментом самоперевірки, який дозволяє власникам акаунтів переконатися у включенні їхнього балансу за допомогою анонімних ідентифікаторів. Також подано дані щодо BTC, ETH, USDT і USDC.

Згідно із жовтневим звітом, на рахунках Bitget від імені користувачів зберігаються приблизно:

  • 10 275 BTC,
  • 134 096 ETH,
  • 1 773 939 676 USDT,
  • 108 484 792 USDC.

Коефіцієнти покриття резервів становлять:

  • 307% для BTC,
  • 105% для USDT,
  • 224% для ETH,
  • 129% для USDC.

Усі показники перевищують співвідношення 1:1, що підтверджує наявність достатніх резервів.

Система PoR від Bitget використовує методику дерева Меркла, що об'єднує анонімізовані баланси користувачів і співвідносить їх із ончейн-холдингами, дозволяючи проводити незалежну перевірку без розкриття персональних даних. Звіт містить дані по кожному активу, публічні адреси резервних гаманців і скрипт для самостійної верифікації включення балансів у дерево. Процес спроєктовано так, щоб він був відтворюваним і спостережуваним, що дозволяє спільноті підтверджувати платоспроможність біржі в конкретний момент часу без необхідності покладатися виключно на сторонні аудиторські звіти.

Заходи прозорості також включають постійно оновлюваний портал PoR і окремий механізм захисту активів, який оцінюється та публікується окремо. Ці інструменти забезпечують користувачів, контрагентів і ринок у цілому доказом наявності резервів, роздільного зберігання коштів і їхньої негайної доступності.

«Прозора звітність про резерви — це базовий стандарт для всіх бірж», — зазначила Грейсі Чен, CEO Bitget. — «Жовтневе оновлення показує, що покриття за основними активами стабільно перевищує 100%, що підтверджує: депозити користувачів залишаються повністю ліквідними в будь-який момент часу».

Bitget планує й надалі регулярно публікувати звіти PoR, зберігати історичні знімки для аналізу динаміки та розширювати охоплення у міру зростання кількості нових активів.

Звіт за жовтень 2025 року вже доступний на сторінці прозорості з повними даними, підтвердженнями гаманців та інструментами для самостійної перевірки користувачами.

Про Bitget

Заснована у 2018 році, Bitget є найбільшою у світі Універсальною біржею (UEX).
Обслуговуючи понад 120 мільйонів користувачів у 150+ країнах і регіонах, біржа Bitget прагне допомагати трейдерам торгувати розумніше завдяки своїй інноваційній функції копітрейдингу та іншим торговим рішенням, забезпечуючи при цьому доступ у реальному часі до цін BTC, ETH та інших криптовалют.

Bitget Wallet — провідний некостодіальний криптогаманець, що підтримує понад 130 блокчейнів і мільйони токенів. Він надає можливість мультичейн-торгівлі, стейкінгу, платежів і прямого доступу до більш ніж 20 000 DApp, поєднуючи на одній платформі розширені свопи та ринкову аналітику.

Bitget сприяє масовому впровадженню криптовалют через стратегічні партнерства, зокрема, виступаючи офіційним криптопартнером провідної футбольної ліги світу LA LIGA на ринках Східної Європи, Південно-Східної Азії та Латинської Америки. У межах глобальної стратегії Bitget також співпрацює з UNICEF, підтримуючи навчання блокчейну для 1,1 мільйона людей до 2027 року. У світі автоспорту Bitget є ексклюзивним криптобіржовим партнером MotoGP™, одного з найзахопливіших чемпіонатів.

Попередження про ризики

Ціни цифрових активів схильні до коливань і можуть зазнавати значної волатильності. Інвесторам рекомендується вкладати лише ті кошти, які вони готові втратити. Вартість будь-яких інвестицій може змінюватися; існує ймовірність, що фінансових цілей не буде досягнуто, а початкові вкладення не повернуться. Завжди слід звертатися по незалежну фінансову консультацію та враховувати власний фінансовий досвід і становище. Минулі результати не є надійним показником майбутніх. Bitget не несе відповідальності за можливі збитки. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду.

Джерело: Мінфін
