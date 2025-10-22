Токен KDA обвалився на 60%, кількість користувачів стейблкоїна USDT перевищила 500 млн: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Tether оголосила про 500 млн користувачів USDT

Компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, повідомила, що кількість користувачів їхнього токена перевищила 500 мільйонів осіб, що становить приблизно 6,25% населення планети. Генеральний директор Паоло Ардоіно назвав цю віху «ймовірно, найбільшим досягненням фінансової інклюзії в історії».

Tether наголошує, що ця цифра стосується саме «реальних людей», а не просто кількості криптогаманців, і свідчить про широке використання USDT у реальному секторі. Стейблкоїн, прив'язаний до долара США, все частіше виступає засобом збереження вартості та платежів для мільйонів людей, які не мають доступу до традиційних банківських послуг.

Компанія вважає, що криптовалюти відкривають альтернативний шлях до фінансової інтеграції, адже будь-яка людина зі смартфоном може створити гаманець, безпечно зберігати кошти та отримувати платежі.

За даними CoinMarketCap, ринкова капіталізація USDT наразі становить $182,5 млрд, забезпечуючи йому домінантну частку ринку у 57,4%. Для порівняння, його найближчий конкурент, стейблкоїн USDC, має капіталізацію $76,8 млрд.

Токен KDA обвалився на 60% після оголошення про закриття компанії Kadena

Команда криптопроєкту Kadena оголосила про негайне припинення всіх бізнес-операцій. Причиною закриття, як зазначається, стали складні ринкові умови, які унеможливлюють подальший розвиток та впровадження їхнього блокчейн-рішення.

На тлі цієї новини токен KDA протягом короткого часу обвалився в ціні приблизно на 60%.

Хоча більшість співробітників вже отримали повідомлення про припинення роботи (для завершення всіх операцій залишиться лише невелика команда), розробники підкреслили ключовий момент:

Блокчейн Kadena не належить компанії. Мережа продовжує функціонувати на основі механізму Proof-of-Work і підтримується незалежними майнерами та розробниками.

Команда пообіцяла операторам вузлів надати нову збірку (бінарний файл), яка забезпечить стабільну роботу мережі, та рекомендувала оновитися якнайшвидше.

Компанія також підтвердила, що значна частина токенів KDA ще підлягає розподілу:

Майнінг: Понад 566 млн KDA будуть розподілятися як нагороди за майнінг аж до 2139 року.

Розблокування: Ще 83,7 млн KDA будуть поступово розблоковуватися до листопада 2029 року.

Гонконг схвалив перший в Азії спотовий ETF на Solana

Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) ухвалила рішення про схвалення першого в регіоні спотового біржового фонду (ETF) на базі криптовалюти Solana (SOL). Про це повідомляє Hong Kong Economic Times.

Solana стала лише третьою криптовалютою, після Біткоїна та Ethereum, для якої регулятор Гонконгу дозволив запуск спотового ETF.

Торги новим фінансовим продуктом, який перебуває під управлінням компанії China Asset Management, розпочнуться вже 27 жовтня.

Мінімальна інвестиція: Близько $100. Один торговий лот складатиметься зі 100 акцій.

Торгівля та кастодіан: Інструмент буде доступний на біржі OSL Exchange, а кастодіальні послуги надаватиме OSL Digital Securities.

Комісії: Комісія за управління фондом встановлена на рівні 0,99%.

Загальний коефіцієнт річних витрат становитиме 1,99%. Виплати дивідендів не передбачені.

На відміну від біткоїна та Ethereum, ціна токена SOL від початку року знизилася на 2,53%. На момент публікації новини SOL торгується біля позначки $184$.

Однак екосистема Solana зберігає сильні позиції у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), поступаючись Ethereum лише за загальним обсягом заблокованої вартості активів (Total Value Locked, TVL). Схвалення спотового ETF у Гонконзі розглядається як важливий крок до подальшої інституціоналізації активу.

Coinbase купує Echo за $375 млн: біржа будує інфраструктуру для ончейн-фандрейзингу

Криптовалютна біржа Coinbase оголосила про придбання інвестиційної платформи Echo — спеціалізованого ончейн-рішення для залучення капіталу. Вартість цієї угоди склала близько $375 мільйонів.

Мета придбання — створити повноцінну інфраструктуру для ончейн-фінансування. Це дозволить компаніям залучати інвестиції безпосередньо від криптоспільноти, а користувачі отримають доступ до можливостей раннього інвестування, які раніше були закриті.

У Coinbase наголошують, що прагнуть зробити ринки капіталу «доступнішими, ефективнішими та прозорішими».

«Echo вирішує цю проблему, дозволяючи проєктам залучати кошти безпосередньо від спільноти — через приватний продаж або публічний токенсейл за допомогою Sonar», — пояснили в Coinbase.

Придбана платформа Echo, заснована відомим криптоентузіастом Cobie, є одним із ключових стартапів у сфері децентралізованих інструментів для інвестування. Вона дозволяє командам проєктів залучати капітал через приватні раунди, а також проводити публічні токенсейли самостійно за допомогою інструменту Sonar.

Згідно з інформацією Coinbase, з моменту запуску Echo допомогла проєктам залучити понад $200 мільйонів у рамках більш ніж 300 угод. Інструмент Sonar вже використовувався для проведення публічних продажів, зокрема, токена XPL проєкту Plasma.