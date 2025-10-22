Станом на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 436 грн (або 133 євро). Однак, за даними «Опендатабот», майже третина від загальної кількості пенсіонерів отримує виплати, що не дотягують і до половини цієї суми.
Майже третина пенсіонерів живе на 69 євро: в Україні зберігається значний розрив у пенсійних виплатах
Третина пенсіонерів живе на 3 340 гривень
В Україні налічується близько 10,2 мільйона пенсіонерів. З них понад 3,3 мільйона людей (майже третина) отримують у середньому лише 3 340 гривень на місяць (приблизно 69 євро). Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 гривень.
Попри те, що минулого року пенсіонерів із виплатами менше 3 000 грн було більше, після індексації їхні виплати зросли до цієї позначки.
Водночас у 15% (близько 1,5 млн осіб) середня виплата становить 15 750 грн (приблизно 325 євро).
Порівняння з Європою
Розмір української пенсії залишається одним із найнижчих у Європі, перебуваючи приблизно на рівні Албанії (160 євро). Для порівняння, у Румунії та Болгарії пенсії сягають 450−550 євро, а у Польщі та Чехії — 800−900 євро.
Регіональні відмінності в Україні
- Найвищі пенсії: Традиційно у Києві — 8 848 грн, що на 37% вище, ніж у середньому по країні.
- Найнижчі пенсії: Зафіксовані у західних областях: Тернопільська (4 997 грн), Чернівецька (5 173 грн) та Закарпатська (5 233 грн).
Слід зазначити, що понад чверть українських пенсіонерів (2,8 мільйона осіб) продовжують працювати. Їхні середні виплати становлять 7 069 грн.
Коментарі