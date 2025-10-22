Курс валют у середу: євро у банках подешевшало на 10 копійок

У середу, 22 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара, у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 1 копійку у покупці і не змінився у продажу. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,95 грн. Євро купують за 48,25 грн, а продають за 48,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,84−41,90, євро — 48,83−48,97 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,73−41,76 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,46−48,48 грн/євро.

