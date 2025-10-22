Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 133 250 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 жовтня 2025, 8:00
Втрати ворога за 21 жовтня: 1 050 російських окупантів, 2 танки та 160 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 133 250 (+1 050) осіб
- танків — 11 280 (+2) од.
- бойових броньованих машин — 23 447 (+11) од.
- артилерійських систем — 33 914 (+12) од.
- РСЗВ — 1 524 (+0) од.
- засоби ППО — 1 229 (+0) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 72 760 (+160) од.
- крилаті ракети — 3 864 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 65 122 (+96) од.
- спеціальна техніка — 3 981 (+1) од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі