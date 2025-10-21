Multi від Мінфін
21 жовтня 2025, 19:23

Pop Mart повідомила про рекордні продажі завдяки шаленій популярності Лабубу

Китайська компанія з виробництва іграшок Pop Mart International Group Ltd. повідомила про стрімке зростання доходів як на материковому Китаї, так і на міжнародних ринках за останній квартал. Це сталося завдяки випуску нової серії її надзвичайно популярних іграшок Лабубу, повідомляє Bloomberg.

Китайська компанія з виробництва іграшок Pop Mart International Group Ltd.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Глобальна лихоманка Лабубу

Згідно з оновленим бізнес-звітом для Гонконзької фондової біржі, загальний дохід Pop Mart за три місяці, що закінчилися у вересні, зріс аж на 250% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Продажі компанії стрімко зросли з другої половини 2024 року, коли м'яка іграшка Лабубу стала світовим хітом, який обожнюють як знаменитості, так і звичайні споживачі. Запуск нових міні-Лабубу наприкінці серпня спровокував чергову хвилю ажіотажного попиту.

Закордонні ринки лідирують у зростанні

Темпи зростання продажів на закордонних ринках значно випереджають внутрішній:

  • Міжнародні ринки: Доходи зросли на 370%.
  • Материковий Китай: Зростання склало близько 190%.

Найбільш вражаючі результати показали західні ринки, де Лабубу набула статусу культового колекційного предмета:

  • Америка: Дохід у третьому кварталі зріс на 1270%.
  • Європа: Продажі зросли на 740%.
  • Азійсько-Тихоокеанський регіон: Зростання склало 170%-175%.

Прогнози доходів

Глобальне захоплення Лабубу ускладнило Pop Mart точне прогнозування своїх фінансових результатів. Якщо на початку року компанія сподівалася досягти річного доходу у 20 мільярдів юанів ($2,8 млрд), то у серпні генеральний директор Ван Нін заявив, що навіть 30 мільярдів юанів ($4,2 млрд) буде досить легко досягти.

Падіння акцій

Попри оптимістичні новини, напередодні публікації звіту акції Pop Mart впали на 8,1% — це найбільше одноденне падіння з квітня. Аналітики припускають, що інвестори могли занепокоїтися тим, що темпи зростання можуть сповільнитися порівняно з високою базою минулого року, або що ажіотаж навколо іграшок Лабубу може йти на спад.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
