Finance.ua Страхування долучається до підтримки ініціатив, що допомагають Силам Оборони. Спільно з благодійним фондом «Гуркіт» ми запускаємо програму винагород для тих, хто регулярно донатить на потреби захисників.
Finance.ua Страхування підтримує Сили Оборони разом із благодійним фондом «Гуркіт»
Тепер ваша допомога фронту може приносити не лише користь армії, а й знижки на страхування відFinance.ua:
- 1000 грн на автоцивілку (але не більше 17% від вартості поліса);
- 250 грн на туристичне страхування;
- 5% на страхування майна.
Благодійний фонд «Гуркіт» — надійний провідник між небайдужими громадянами та воїнами на передовій. Мета фонду — забезпечити українських військових важливим обладнанням та засобами, які рятують життя і наближають перемогу.
Фонд допомагає з дронами, авто, засобами ППО та почергово рухає комплексні збори для конкретних бригад на суми від 1 до 10 млн грн.
Кожен донатор може сам обрати, який збір підтримати:
Роботизовані наземні комплекси для 3 армійського корпусу — на надсучасні роботизовані наземні комплекси для роти NOVA 3 ОШБр;
На автівки — постійна банка для закупівлі авто. Фонд має чергу, яку регулярно потрібно рухати, закупляючи та передаючи військовим транспорт для виконання бойових задач;
На ППО — постійна банка для закупок на ППО. На придбання пікапів, теплоприцілів, турелей, прожекторів.
👉 Перейдіть наhurkit.org, щоб підтримати фонд і отримати промокод на знижку.
Промокоди поширюються через сайт і соцмережі БФ «Гуркіт».
Для Finance.ua Страхування ця співпраця — це не просто соціальна ініціатива, а спосіб подякувати тим, хто щодня допомагає нашим захисникам. Ми віримо, що кожен внесок — навіть найменший — наближає спільну перемогу.
