Finance.ua Страхування підтримує Сили Оборони разом із благодійним фондом «Гуркіт»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 жовтня 2025, 16:00

Finance.ua Страхування підтримує Сили Оборони разом із благодійним фондом «Гуркіт»

Finance.ua Страхування долучається до підтримки ініціатив, що допомагають Силам Оборони. Спільно з благодійним фондом «Гуркіт» ми запускаємо програму винагород для тих, хто регулярно донатить на потреби захисників.

Finance.ua Страхування долучається до підтримки ініціатив, що допомагають Силам Оборони.

Тепер ваша допомога фронту може приносити не лише користь армії, а й знижки на страхування відFinance.ua:

  • 1000 грн на автоцивілку (але не більше 17% від вартості поліса);
  • 250 грн на туристичне страхування;
  • 5% на страхування майна.

Благодійний фонд «Гуркіт» — надійний провідник між небайдужими громадянами та воїнами на передовій. Мета фонду — забезпечити українських військових важливим обладнанням та засобами, які рятують життя і наближають перемогу.
Фонд допомагає з дронами, авто, засобами ППО та почергово рухає комплексні збори для конкретних бригад на суми від 1 до 10 млн грн.

Кожен донатор може сам обрати, який збір підтримати:

Роботизовані наземні комплекси для 3 армійського корпусу — на надсучасні роботизовані наземні комплекси для роти NOVA 3 ОШБр;

На автівки — постійна банка для закупівлі авто. Фонд має чергу, яку регулярно потрібно рухати, закупляючи та передаючи військовим транспорт для виконання бойових задач;

На ППО — постійна банка для закупок на ППО. На придбання пікапів, теплоприцілів, турелей, прожекторів.
👉 Перейдіть наhurkit.org, щоб підтримати фонд і отримати промокод на знижку.

Промокоди поширюються через сайт і соцмережі БФ «Гуркіт».

Для Finance.ua Страхування ця співпраця — це не просто соціальна ініціатива, а спосіб подякувати тим, хто щодня допомагає нашим захисникам. Ми віримо, що кожен внесок — навіть найменший — наближає спільну перемогу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами