За підсумками трьох кварталів 2025 року NovaPay продовжує демонструвати стабільне зростання та розвиток фінансових сервісів для клієнтів. А до державного бюджету компанія перерахувала понад 1,1 млрд гривень податків, йдеться у повідомленні компанії.
21 жовтня 2025, 13:35
NovaPay перерахував понад 1,1 млрд грн податків за три квартали 2025 року
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
Клієнти NovaPay здійснили 307 мільйонів переказів, що на 5% більше порівняно із кількістю за аналогічний період минулого року.
Загальний обсяг трансакцій через NovaPay досяг 267 мільярдів гривень, показавши зростання на 25% у порівнянні з цим періодом 2024 року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі