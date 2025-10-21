NovaPay перерахував понад 1,1 млрд грн податків за три квартали 2025 року

За підсумками трьох кварталів 2025 року NovaPay продовжує демонструвати стабільне зростання та розвиток фінансових сервісів для клієнтів. А до державного бюджету компанія перерахувала понад 1,1 млрд гривень податків, йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

Клієнти NovaPay здійснили 307 мільйонів переказів, що на 5% більше порівняно із кількістю за аналогічний період минулого року.

Загальний обсяг трансакцій через NovaPay досяг 267 мільярдів гривень, показавши зростання на 25% у порівнянні з цим періодом 2024 року.