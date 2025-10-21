Йдучи назустріч експортерам, Укрпошта розширює послугу «Дрібний пакет PRIME» ще на 12 країн (наразі доставка PRIME охоплює вже 86 країн світу), повідомляє пресслужба компанії.
Укрпошта знижує ціни на доставку ще у 12 країн світу
Деталі
Тепер відправити посилку за цим тарифом можна до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.
Оновлення тарифного пакета дозволить українцям економити до 30% на доставці.
Для прикладу: українські підприємці часто відправляють за кордон аксесуари для волосся або прикраси, вагою до 100 г. Якщо раніше доставка до Чехії рекомендованим дрібним пакетом коштувала $7,26, то тепер PRIME-відправлення коштуватиме лише $5,5.
Сервіс PRIME створений для малого та середнього бізнесу, який працює з міжнародними клієнтами. Його переваги:
- повний трекінг до моменту вручення;
- адресна доставка без підпису;
- безкоштовне повернення у разі невручення;
- оплата лише за фактичною вагою.
Розширення PRIME — ще один крок у розвитку міжнародних сервісів Укрпошти. У жовтні:
- компанія знизила тарифи на доставку до США на $1,5-$2;
- збільшила граничну вагу PRIME-відправлень із 2 до 5 кг для Великої Британії та ще п’яти країн світу.
«Ми хочемо, щоб українському бізнесу було простіше й вигідніше працювати з клієнтами у світі. PRIME — це про доступну логістику, швидкість і нові можливості для експортерів», — зазначили в Укрпошті.
З новими тарифами можна ознайомитися за посиланням.
