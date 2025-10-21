Укрпошта знижує ціни на доставку ще у 12 країн світу

Йдучи назустріч експортерам, Укрпошта розширює послугу «Дрібний пакет PRIME» ще на 12 країн (наразі доставка PRIME охоплює вже 86 країн світу), повідомляє пресслужба компанії.

Деталі

Тепер відправити посилку за цим тарифом можна до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.

Оновлення тарифного пакета дозволить українцям економити до 30% на доставці.

Для прикладу: українські підприємці часто відправляють за кордон аксесуари для волосся або прикраси, вагою до 100 г. Якщо раніше доставка до Чехії рекомендованим дрібним пакетом коштувала $7,26, то тепер PRIME-відправлення коштуватиме лише $5,5.

Сервіс PRIME створений для малого та середнього бізнесу, який працює з міжнародними клієнтами. Його переваги:

повний трекінг до моменту вручення;

адресна доставка без підпису;

безкоштовне повернення у разі невручення;

оплата лише за фактичною вагою.

Розширення PRIME — ще один крок у розвитку міжнародних сервісів Укрпошти. У жовтні:

компанія знизила тарифи на доставку до США на $1,5-$2;

збільшила граничну вагу PRIME-відправлень із 2 до 5 кг для Великої Британії та ще п’яти країн світу.

«Ми хочемо, щоб українському бізнесу було простіше й вигідніше працювати з клієнтами у світі. PRIME — це про доступну логістику, швидкість і нові можливості для експортерів», — зазначили в Укрпошті.

З новими тарифами можна ознайомитися за посиланням.