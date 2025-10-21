Біткоїн опустився нижче $108 000, інвестори вивели $1,2 млрд зі спотових біткоїн-ETF: що нового

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 жовтня 2025, 11:01

Біткоїн опустився нижче $108 000, інвестори вивели $1,2 млрд зі спотових біткоїн-ETF: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Біткоїн опустився нижче $108 тисяч

У вівторок, 21 жовтня, вранці вартість першої криптовалюти опустилася нижче $108 000 після того, як минулої доби біткоїн зріс вище $111 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини актив торгується на рівні $107 900. За добу біткоїн втратив 3%, за тиждень — 3,5%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у червоній зоні. Найбільше за останні 24 години подешевшали:

  • BNB (-4,9%),
  • Solana (-4,7%),
  • Ethereum (-4,6%).

Зниження цін на ринку криптовалют супроводжувалося значним зростанням обсягів ліквідацій ф'ючерсних контрактів. За даними CoinGlass, протягом останньої доби трейдери втратили понад $335 мільйонів через примусове закриття своїх позицій.

Джефф Мей, операційний директор криптобіржі BTSE, прогнозує збереження високої волатильності на криптовалютному ринку. У коментарі для The Block він пояснив, що ключовим чинником добових змін залишаються макроекономічні проблеми:

«Волатильність зберігатиметься доти, доки триває торгівельна напруженість між США та Китаєм», — зазначив він.

На його думку, останнє зниження котирувань було викликане зменшенням ризиків напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна, яка має відбутися наприкінці жовтня в Південній Кореї.

Інвестори вивели понад $1,2 мільярда зі спотових біткоїн-ETF за тиждень

Спотові біржові фонди на базі біткоїна (біткоїн-ETF) пережили один із найгірших тижнів в історії. У період з 13 по 17 жовтня 2025 року інвестори вивели з цих фондів понад $1,23 мільярда, що стало другим за величиною тижневим відтоком.

Найбільш негативна динаміка була зафіксована:

  • 16 жовтня (середа): Фонди втратили $536 млн лише за один день.
  • 17 жовтня (четвер): Відтік продовжився, склавши ще $366 млн.

Тиждень розпочався з чистого відтоку в $326 млн у понеділок (13 жовтня). Єдиним днем з позитивною динамікою був вівторок, коли інвестори повернули у фонди $102 млн.

Фонди, що працюють з Ethereum (Ethereum-ETF), за той самий період зазнали відтоку на $311,8 млн.

Хоча у понеділок та вівторок фонди отримали понад $400 млн, це стало лише тимчасовим полегшенням. Різкий відтік був зафіксований на початку періоду — у п’ятницю, 13 жовтня, інвестори вивели $428 млн. Негативна динаміка відновилася з середи, коли відтік склав $57 млн, а наступного дня — ще $232 млн.

Це різке зниження сталося одразу після тижня рекордного оптимізму: з 6 по 10 жовтня інвестори вклали понад $2,7 млрд у біткоїн-ETF і майже $490 млн — в Ethereum-ETF.

VanEck подала заявку на перший у США ETF на базі stETH від Lido: крок до інституціоналізації ліквідного стейкінгу

Інвестиційна компанія VanEck звернулася до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) із заявкою на запуск нового біржового фонду — VanEck Lido Staked ETH ETF. Цей фонд дозволить інституційним інвесторам отримати прямий доступ до токена stETH, який відображає Ethereum, застейканий через популярний протокол Lido.

Якщо заявку буде схвалено, продукт від VanEck стане першим ETF у США, прив'язаним до токена stETH.

Фонд зберігатиме stETH, використовуючи переваги ліквідного стейкінгу Ethereum:

  • Надійність: Використання перевірених смартконтрактів Lido.
  • Інфраструктура: Висока ліквідність вторинного ринку та інтеграція з кастодіанами та біржами.

Протокол Lido є ключовим гравцем у цій ніші: за час його існування користувачі вже заробили понад $2 млрд винагород, а загальна заблокована вартість активів (TVL) перевищує $40 млрд.

Кіан Гілберт, керівник з інституційних відносин Lido Ecosystem Foundation, вважає появу такого ETF визнанням ліквідного стейкінгу як критично важливого елемента екосистеми Ethereum, що поєднує децентралізацію з інституційними стандартами.

У пресрелізі VanEck підкреслено, що раніше SEC заявляла: дії з токенами ліквідного стейкінгу — включно з випуском, викупом і торгівлею — не підпадають під регулювання як цінні папери, за умови, що вони здійснюються в межах технічних та адміністративних процедур. Ця позиція може стати ключовим аргументом для схвалення нового фонду.

Публічні компанії посилюють крипторезерви: Strategy докупила BTC, а Greenlane інвестує в Berachain

Три публічні компанії — Strategy, Greenlane Holdings і BitMine Immersion Technologies — повідомили про значне поповнення своїх резервів у цифрових активах, демонструючи продовження тренду на корпоративне накопичення криптовалют.

Компанія Strategy придбала додаткові 168 BTC на суму приблизно $18,8 млн, при цьому середня ціна купівлі склала близько $112 051 за монету. Зазначається, що річна дохідність інвестицій компанії у біткоїн наразі досягла 26%.

Strategy володіє величезним резервом у 640 031 BTC, загальна вартість якого оцінюється приблизно у $71,15 млрд. Середня ціна входу в актив для компанії становить близько $74 010 за монету.

Компанія Greenlane Holdings оголосила про успішне приватне розміщення акцій на суму $110 млн. Отримані кошти будуть спрямовані на реалізацію казначейської стратегії, орієнтованої на придбання токенів Berachain (BERA). Цей інвестиційний раунд очолила венчурна компанія Polychain Capital.

BitMine Immersion Technologies повідомила про придбання за останній тиждень 203 826 ETH. Сукупні резерви компанії у криптовалютах та готівці досягли $1,34 млрд. Вони включають:

  • 3,24 млн ETH.
  • 192 BTC.
  • $219 млн у фіатних коштах.
  • Акції Eightco Holdings на суму $119 млн.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами