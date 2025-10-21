Біткоїн опустився нижче $108 000, інвестори вивели $1,2 млрд зі спотових біткоїн-ETF: що нового

Біткоїн опустився нижче $108 тисяч

У вівторок, 21 жовтня, вранці вартість першої криптовалюти опустилася нижче $108 000 після того, як минулої доби біткоїн зріс вище $111 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини актив торгується на рівні $107 900. За добу біткоїн втратив 3%, за тиждень — 3,5%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у червоній зоні. Найбільше за останні 24 години подешевшали:

BNB (-4,9%),

Solana (-4,7%),

Ethereum (-4,6%).

Зниження цін на ринку криптовалют супроводжувалося значним зростанням обсягів ліквідацій ф'ючерсних контрактів. За даними CoinGlass, протягом останньої доби трейдери втратили понад $335 мільйонів через примусове закриття своїх позицій.

Джефф Мей, операційний директор криптобіржі BTSE, прогнозує збереження високої волатильності на криптовалютному ринку. У коментарі для The Block він пояснив, що ключовим чинником добових змін залишаються макроекономічні проблеми:

«Волатильність зберігатиметься доти, доки триває торгівельна напруженість між США та Китаєм», — зазначив він.

На його думку, останнє зниження котирувань було викликане зменшенням ризиків напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна, яка має відбутися наприкінці жовтня в Південній Кореї.

Інвестори вивели понад $1,2 мільярда зі спотових біткоїн-ETF за тиждень

Спотові біржові фонди на базі біткоїна (біткоїн-ETF) пережили один із найгірших тижнів в історії. У період з 13 по 17 жовтня 2025 року інвестори вивели з цих фондів понад $1,23 мільярда, що стало другим за величиною тижневим відтоком.

Найбільш негативна динаміка була зафіксована:

16 жовтня (середа): Фонди втратили $536 млн лише за один день.

17 жовтня (четвер): Відтік продовжився, склавши ще $366 млн.

Тиждень розпочався з чистого відтоку в $326 млн у понеділок (13 жовтня). Єдиним днем з позитивною динамікою був вівторок, коли інвестори повернули у фонди $102 млн.

Фонди, що працюють з Ethereum (Ethereum-ETF), за той самий період зазнали відтоку на $311,8 млн.

Хоча у понеділок та вівторок фонди отримали понад $400 млн, це стало лише тимчасовим полегшенням. Різкий відтік був зафіксований на початку періоду — у п’ятницю, 13 жовтня, інвестори вивели $428 млн. Негативна динаміка відновилася з середи, коли відтік склав $57 млн, а наступного дня — ще $232 млн.

Це різке зниження сталося одразу після тижня рекордного оптимізму: з 6 по 10 жовтня інвестори вклали понад $2,7 млрд у біткоїн-ETF і майже $490 млн — в Ethereum-ETF.

VanEck подала заявку на перший у США ETF на базі stETH від Lido: крок до інституціоналізації ліквідного стейкінгу

Інвестиційна компанія VanEck звернулася до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) із заявкою на запуск нового біржового фонду — VanEck Lido Staked ETH ETF. Цей фонд дозволить інституційним інвесторам отримати прямий доступ до токена stETH, який відображає Ethereum, застейканий через популярний протокол Lido.

Якщо заявку буде схвалено, продукт від VanEck стане першим ETF у США, прив'язаним до токена stETH.

Фонд зберігатиме stETH, використовуючи переваги ліквідного стейкінгу Ethereum:

Надійність: Використання перевірених смартконтрактів Lido.

Інфраструктура: Висока ліквідність вторинного ринку та інтеграція з кастодіанами та біржами.

Протокол Lido є ключовим гравцем у цій ніші: за час його існування користувачі вже заробили понад $2 млрд винагород, а загальна заблокована вартість активів (TVL) перевищує $40 млрд.

Кіан Гілберт, керівник з інституційних відносин Lido Ecosystem Foundation, вважає появу такого ETF визнанням ліквідного стейкінгу як критично важливого елемента екосистеми Ethereum, що поєднує децентралізацію з інституційними стандартами.

У пресрелізі VanEck підкреслено, що раніше SEC заявляла: дії з токенами ліквідного стейкінгу — включно з випуском, викупом і торгівлею — не підпадають під регулювання як цінні папери, за умови, що вони здійснюються в межах технічних та адміністративних процедур. Ця позиція може стати ключовим аргументом для схвалення нового фонду.

Публічні компанії посилюють крипторезерви: Strategy докупила BTC, а Greenlane інвестує в Berachain

Три публічні компанії — Strategy, Greenlane Holdings і BitMine Immersion Technologies — повідомили про значне поповнення своїх резервів у цифрових активах, демонструючи продовження тренду на корпоративне накопичення криптовалют.

Компанія Strategy придбала додаткові 168 BTC на суму приблизно $18,8 млн, при цьому середня ціна купівлі склала близько $112 051 за монету. Зазначається, що річна дохідність інвестицій компанії у біткоїн наразі досягла 26%.

Strategy володіє величезним резервом у 640 031 BTC, загальна вартість якого оцінюється приблизно у $71,15 млрд. Середня ціна входу в актив для компанії становить близько $74 010 за монету.

Компанія Greenlane Holdings оголосила про успішне приватне розміщення акцій на суму $110 млн. Отримані кошти будуть спрямовані на реалізацію казначейської стратегії, орієнтованої на придбання токенів Berachain (BERA). Цей інвестиційний раунд очолила венчурна компанія Polychain Capital.

BitMine Immersion Technologies повідомила про придбання за останній тиждень 203 826 ETH. Сукупні резерви компанії у криптовалютах та готівці досягли $1,34 млрд. Вони включають: