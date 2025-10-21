У вівторок, 21 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі, а у продажу додало 2 копійки.
21 жовтня 2025, 10:39
Курс валют у вівторок: євро та долар дешевшають
Середній курс долара в обмінниках додав 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро втратило 4 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,90 грн. Євро купують за 48,40 грн, а продають за 49,12 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,78−41,85, євро — 48,81−48,98 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,68−41,71 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,49−48,51 грн/євро.
Джерело: Мінфін
