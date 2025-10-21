Multi від Мінфін
21 жовтня 2025, 12:27

Держгеокадастр запустив електронний витяг із земельного кадастру

Україна зробила ще один крок до повної цифровізації земельних відносин. Відтепер усі власники землі, орендарі та бізнес, який працює із земельними ділянками, можуть отримати витяг із Державного земельного кадастру (ДЗК) разом із відомостями про речові права з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — повністю онлайн, повідомляють аналітики MRG Outsourcing.

Україна зробила ще один крок до повної цифровізації земельних відносин.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Новий функціонал, офіційно запроваджений Держгеокадастром, став частиною стратегії держави «Держава в смартфоні» і відкрив реальний шлях до інтеграції ключових реєстрів — земельного та майнового — у єдину цифрову екосистему.

Єдина цифрова база для ринку землі

Вперше в історії українського кадастру два базові державні реєстри — кадастровий і реєстр речових прав — почали автоматичну взаємодію.

Раніше підприємцям і юристам доводилося замовляти окремі документи з різних джерел, витрачати час на підтвердження, звіряння й очікування. Тепер система формує єдиний електронний документ, який містить усі необхідні дані про земельну ділянку та права на неї.

Користувач може замовити витяг через електронний кабінет на порталі e.land.gov.ua і отримати його в режимі реального часу, без участі чиновників чи очікування в черзі.
За бажанням, документ можна отримати також у паперовому вигляді через ЦНАП.

Що містить електронний витяг

Електронний витяг — це не просто довідка. Це повноцінний юридичний документ, який об'єднує:

  • дані з Поземельної книги, включно з офіційними характеристиками ділянки;
  • інформацію з Державного реєстру речових прав — власність, оренда, іпотека, сервітути, обтяження;
  • дані про ділянки надр, надані у користування на підставі спеціальних дозволів;
  • посилання на документи, які стали підставою для внесення обмежень у використанні землі.

До складу витягу входить кадастровий план — офіційне викопіювання з кадастрової карти відповідної території.

Ціна та спосіб оплати

Послуга є платною, але максимально спрощеною. Оплата здійснюється онлайн через електронні платіжні засоби безпосередньо на порталі.

Згідно з оновленими положеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з 1 січня 2025 року діють такі тарифи:

  • 80 грн — за отримання витягу у паперовій формі;
  • 40 грн — за отримання в електронній формі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
